Không chỉ truyền dạy chữ nghĩa, nhiều nhà giáo Việt Nam còn để lại dấu ấn sâu đậm trong tư tưởng, văn học, đạo đức và bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong suốt chiều dài lịch sử, người thầy luôn giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt. Từ những nhà Nho mở trường dạy học ở làng quê đến các danh sư được triều đình trọng dụng, họ không chỉ đào tạo nhân tài mà còn góp phần hình thành những chuẩn mực đạo đức, truyền bá tri thức và nuôi dưỡng ý thức dân tộc. Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của những người thầy tiêu biểu, có thể thấy nhiều giá trị làm nên diện mạo văn hóa Việt Nam ngày nay đã được vun đắp từ chính những lớp học giản dị của các thế kỷ trước.

Chu Văn An – biểu tượng về nhân cách người thầy Việt Nam

Nhắc đến những nhà giáo có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Việt Nam, không thể không kể đến Chu Văn An (1292–1370). Ông là một trong những hình tượng tiêu biểu nhất của truyền thống tôn sư trọng đạo, được hậu thế tôn vinh bằng danh xưng "Vạn thế sư biểu".

Sinh tại vùng Thanh Liệt, nay thuộc Hà Nội, Chu Văn An nổi tiếng thông minh, học rộng và có nhân cách chính trực. Thay vì lựa chọn con đường quan trường sau khi đỗ Thái học sinh, ông mở trường dạy học tại quê nhà, thu hút đông đảo học trò. Tiếng tăm của ông sau đó đến tai vua Trần Minh Tông, người đã mời ông vào cung giữ chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám và trực tiếp dạy Thái tử Trần Vượng, sau này là vua Trần Hiến Tông.

Điều làm nên vị thế đặc biệt của Chu Văn An không chỉ là kiến thức uyên bác mà còn là thái độ nghiêm khắc trước những biểu hiện suy đồi đạo đức. Dưới triều Trần Dụ Tông, khi triều chính xuất hiện nhiều vấn đề, ông được sử sách ghi nhận đã dâng Thất trảm sớ, đề nghị xử lý bảy kẻ gian thần. Dù kiến nghị không được chấp thuận, hành động ấy thể hiện quan niệm của ông về trách nhiệm của người trí thức đối với đất nước.

Sau khi rời quan trường, Chu Văn An trở về núi Phượng Hoàng, tiếp tục cuộc sống dạy học, nghiên cứu và sáng tác. Hình ảnh một nhà giáo không màng danh lợi, coi trọng nhân cách và sự chính trực đã trở thành một chuẩn mực văn hóa có sức ảnh hưởng lâu dài. Ông góp phần định hình quan niệm rằng người thầy không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải là tấm gương về đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Nguyễn Bỉnh Khiêm – người thầy của những nhân tài và tư tưởng lớn

Nếu Chu Văn An là biểu tượng của khí tiết nhà giáo thời Trần thì Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491–1585) lại là một trong những trí thức có ảnh hưởng sâu rộng ở thế kỷ XVI.

Đỗ Trạng nguyên năm 1535 dưới triều Mạc, Nguyễn Bỉnh Khiêm từng làm quan nhưng sau đó xin về quê, mở trường dạy học tại vùng Trung Am, nay thuộc Hải Phòng. Ông được người đời gọi là Trạng Trình, không chỉ bởi học vấn uyên thâm mà còn vì những lời sấm truyền gắn với tên tuổi của mình.

Trường học của Nguyễn Bỉnh Khiêm trở thành nơi đào tạo nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh và Nguyễn Dữ, theo những ghi chép và truyền thống nghiên cứu về cuộc đời ông. Các học trò của ông sau này tham gia vào nhiều lĩnh vực chính trị, văn hóa và học thuật.

Đóng góp của Nguyễn Bỉnh Khiêm còn nằm ở di sản tư tưởng và văn chương. Ông sáng tác cả chữ Hán lẫn chữ Nôm, để lại những suy ngẫm về thế sự, đạo đức, cách ứng xử và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Những bài thơ mang tinh thần nhàn dật, đề cao sự thanh cao và thái độ không chạy theo danh lợi đã góp phần làm phong phú văn học trung đại Việt Nam.

Thông qua hoạt động dạy học và sáng tác, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã góp phần lan tỏa một quan niệm sống coi trọng trí tuệ, nhân cách và sự hài hòa với thiên nhiên. Đây cũng là những giá trị có ảnh hưởng lâu dài trong văn hóa ứng xử của người Việt.

Ảnh minh họa: AI.

Nguyễn Đình Chiểu – người thầy dùng văn chương để giáo dục đạo lý và lòng yêu nước

Trong lịch sử văn hóa Nam Bộ, Nguyễn Đình Chiểu (1822–1888) là một trường hợp đặc biệt. Ông vừa là nhà thơ lớn, vừa là thầy giáo, thầy thuốc và một trí thức yêu nước có ảnh hưởng sâu sắc đối với cộng đồng.

Sau khi bị mù do bệnh tật và biến cố gia đình, Nguyễn Đình Chiểu không từ bỏ con đường học vấn và hoạt động xã hội. Ông trở về quê nhà, mở lớp dạy học, làm thuốc chữa bệnh và sáng tác văn chương. Học trò tìm đến ông không chỉ để học chữ mà còn để tiếp nhận những bài học về nhân nghĩa, lòng trung thực và trách nhiệm đối với quê hương.

Tác phẩm Lục Vân Tiên là một trong những di sản văn học nổi bật của ông. Câu chuyện về chàng Lục Vân Tiên cứu người gặp nạn, trọng nghĩa khinh tài, bảo vệ người yếu thế đã trở nên quen thuộc trong đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ. Những câu thơ trong tác phẩm được truyền miệng rộng rãi, đi vào lời ăn tiếng nói và cách giáo dục đạo đức trong nhiều gia đình.

Khi thực dân Pháp xâm lược Nam Kỳ, Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục sử dụng văn chương như một phương tiện thể hiện lòng yêu nước. Những tác phẩm như Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc đã khắc họa hình ảnh người nông dân bình thường đứng lên bảo vệ quê hương, tạo nên một dấu mốc quan trọng trong văn học yêu nước Việt Nam thế kỷ XIX.

Ở Nguyễn Đình Chiểu, hoạt động dạy học và sáng tác không tách rời nhau. Những bài học trên lớp, những câu chuyện trong văn chương và thái độ sống của chính ông cùng hướng đến việc hình thành con người có đạo đức, biết yêu thương đồng bào và có trách nhiệm với đất nước.

Ảnh: VTV

Võ Trường Toản – người đặt nền móng cho truyền thống hiếu học Nam Bộ

Khi nói về sự phát triển văn hóa và giáo dục ở vùng đất phương Nam, không thể bỏ qua Võ Trường Toản (?–1792). Ông là một nhà giáo nổi tiếng ở Gia Định vào thế kỷ XVIII, được hậu thế tôn vinh vì những đóng góp trong việc đào tạo tầng lớp trí thức đầu tiên của vùng đất Nam Bộ.

Võ Trường Toản không ra làm quan mà dành phần lớn cuộc đời cho việc dạy học. Trong số những học trò nổi tiếng của ông có Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định và Ngô Nhân Tĩnh, ba nhân vật thường được gọi chung là Gia Định tam gia. Họ đều là những trí thức có đóng góp đáng kể cho văn học, lịch sử và hoạt động chính trị dưới triều Nguyễn.

Thông qua những học trò ấy, ảnh hưởng của Võ Trường Toản vượt khỏi phạm vi một lớp học. Các thế hệ trí thức được đào tạo đã tham gia biên soạn sử sách, sáng tác văn chương, ghi chép địa lý và góp phần xây dựng đời sống học thuật ở vùng đất phía Nam.

Điều đáng chú ý là truyền thống Nho học khi đi vào Nam Bộ đã có những sắc thái riêng. Bên cạnh việc tiếp nhận kinh điển và các chuẩn mực đạo đức phương Đông, giới trí thức nơi đây còn quan tâm đến việc ghi chép vùng đất mới, nghiên cứu phong tục, địa lý và đời sống cư dân. Có thể xem hoạt động giáo dục của Võ Trường Toản là một trong những tiền đề quan trọng cho sự hình thành tầng lớp trí thức có bản sắc riêng ở Nam Bộ.

Sau khi ông qua đời, triều đình nhà Nguyễn đã truy phong và tổ chức đưa hài cốt ông về an táng tại Gia Định. Sự kiện này cho thấy vị trí đặc biệt của một nhà giáo không giữ chức vụ quan trọng nhưng có ảnh hưởng lớn thông qua việc đào tạo con người.

Lương Văn Can – người thầy đưa tinh thần canh tân vào giáo dục

Bước sang đầu thế kỷ XX, khi xã hội Việt Nam đứng trước những biến động lớn do ảnh hưởng của chế độ thuộc địa và sự du nhập của tư tưởng phương Tây, một thế hệ nhà giáo mới xuất hiện với quan niệm giáo dục có nhiều thay đổi. Tiêu biểu trong số đó là Lương Văn Can (1854–1927).

Lương Văn Can là một trong những người sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục tại Hà Nội năm 1907. Đây là phong trào giáo dục có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX, chủ trương mở mang dân trí, phổ biến kiến thức mới và khuyến khích người Việt tiếp cận những thành tựu khoa học, văn hóa của thế giới.

Khác với nền giáo dục khoa cử Nho học vốn đặt trọng tâm vào kinh điển và con đường thi cử để làm quan, Đông Kinh Nghĩa Thục hướng đến những kiến thức thiết thực hơn với đời sống xã hội. Các môn học được mở rộng, bao gồm lịch sử, địa lý, khoa học thường thức, vệ sinh, kinh tế và những hiểu biết về tình hình thế giới. Việc sử dụng chữ Quốc ngữ cũng được khuyến khích nhằm giúp đông đảo người dân tiếp cận tri thức.

Đáng chú ý, hoạt động giáo dục của phong trào không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn thông qua sách báo, diễn thuyết và các tài liệu phổ biến kiến thức. Giáo dục được nhìn nhận như một phương tiện để thay đổi nhận thức xã hội, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc và chuẩn bị cho quá trình canh tân đất nước.

Dù Đông Kinh Nghĩa Thục chỉ hoạt động trong thời gian ngắn trước khi bị chính quyền thực dân đóng cửa, những tư tưởng mà phong trào để lại có ảnh hưởng đáng kể đến lịch sử giáo dục Việt Nam. Lương Văn Can cùng các đồng chí đã góp phần chuyển dịch quan niệm về người thầy: từ người truyền dạy kinh điển sang người hướng dẫn cộng đồng tiếp cận tri thức mới và chủ động thay đổi xã hội.