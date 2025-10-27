Thể hiện 'tay lái lụa' trên Quốc lộ 13, nam thanh niên bị phạt 9 triệu đồng

Nam thanh niên chạy xe máy lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 13 bị CSGT xử phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 11 tháng.

Ngày 23/10, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quốc lộ 13 - Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với T.T.V (sinh năm 1991, ngụ phường Long Nguyên, TPHCM) về hành vi điều khiển xe mô tô biển số 61G1-638.xx chạy lạng lách, đánh võng trên đường.

Trước đó, thông qua mạng xã hội, lực lượng CSGT phát hiện video ghi lại cảnh T.T.V điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 13 (phường Bến Cát), gây mất an toàn giao thông.

Làm việc với công an, T.T.V thừa nhận hành vi vi phạm. Theo quy định, người này bị phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 11 tháng. Nếu tái phạm, phương tiện sẽ bị tịch thu theo quy định.

Phòng CSGT - Công an TPHCM khuyến cáo người dân không thực hiện, không cổ súy hoặc đăng tải các hành vi vi phạm luật giao thông lên mạng xã hội. Các hành vi lạng lách, đánh võng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm.