Không khí chào đón năm mới 2024 trên khắp thế giới

Lễ đón giao thừa năm nay bị lu mờ bởi các cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và Gaza, khiến các lễ hội trở nên u ám và căng thẳng gia tăng trên khắp thế giới. Nhiều thành phố đang triển khai tăng cường an ninh và một số nơi đã hủy bỏ hoàn toàn các sự kiện đêm giao thừa, tuy nhiên nhiều nơi không khí đón năm mới vẫn rất náo nhiệt và vui vẻ. Tại Auckland, New Zealand, mưa nhẹ suốt ngày Chủ nhật đã tạnh như dự báo vào lúc nửa đêm trên thành phố 1,7 triệu dân, trước khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu trên màn hình kỹ thuật số được chiếu sáng gần đỉnh tháp truyền thông cao 328 mét. Theo chính quyền thành phố, hai giờ sau tại nước láng giềng Australia, Cầu cảng Sydney sẽ trở thành tâm điểm của màn trình diễn pháo hoa và ánh sáng lúc nửa đêm nổi tiếng với khoảng 425 triệu người trên toàn thế giới. Chính quyền bang cho biết trong một tuyên bố, “Nhiều cảnh sát hơn bao giờ hết đã được triển khai trên khắp Sydney để đảm bảo an toàn khi hơn 1 triệu người - tương đương với 1/5 dân số thành phố hội tụ về bến cảng để có tầm nhìn tốt nhất”. Nhiều người vui chơi đã cắm trại ở những vị trí thuận lợi nhất kể từ sáng Chủ nhật. Bờ sông từng là nơi diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, sau khi các cánh buồm của Nhà hát Opera Sydney được chiếu sáng màu cờ Israel để đáp trả cuộc tấn công ngày 7/10 của nhóm chiến binh Hamas. Tại Quảng trường Thời đại ở New York, các quan chức và ban tổ chức cho biết họ sẵn sàng chào đón đám đông người vui chơi và đảm bảo an toàn cho họ. Tại cuộc họp báo về an ninh hôm 29/12, Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cho biết “không có mối đe dọa cụ thể nào” đối với lễ đón giao thừa hàng năm, nơi thu hút hàng chục nghìn người đến trung tâm khu trung tâm Manhattan. Sự kiện quy tụ nhiều người nổi tiếng bao gồm các buổi biểu diễn trực tiếp của Flo Rida, Megan Thee Stallion và LL Cool J, cũng như sự xuất hiện trên truyền hình của Cardi B và những người khác. Trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra gần như hàng ngày ở New York do cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza, cảnh sát cho biết họ sẽ mở rộng vành đai an ninh xung quanh bữa tiệc, tạo ra một “vùng đệm” cho phép họ ngăn chặn các cuộc biểu tình có thể xảy ra. Adams nói: “Chúng tôi sẽ đến đây với những chú chó của mình, trên lưng ngựa, trực thăng và trên tàu tuần tra”. Ông nói, “Các quan chức cũng sẽ giám sát các cuộc biểu tình bằng máy bay không người lái”. Giám đốc tình báo nội địa Céline Berthon cho biết hôm 29/12 rằng, an ninh cũng sẽ được tăng cường trên khắp nước Pháp vào Chủ nhật 31/12, với 90.000 nhân viên thực thi pháp luật sẽ được triển khai. Trong số đó, 6.000 người sẽ có mặt ở Paris, nơi Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết hơn 1,5 triệu người dự kiến sẽ tham dự lễ kỷ niệm trên đại lộ Champs-Elysees. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Darmanin trích dẫn “mối đe dọa khủng bố rất cao” bởi vì một phần là do “những gì đang xảy ra ở Israel và Palestine”, ám chỉ cuộc xung đột Israel-Hamas. Darmanin cho biết cảnh sát lần đầu tiên sẽ sử dụng máy bay không người lái như một phần của công tác an ninh và hàng chục nghìn lính cứu hỏa cùng 5.000 binh sĩ cũng sẽ được triển khai. Ở Ukraine, Quảng trường Độc lập là sân khấu trung tâm của lễ kỷ niệm ở Kiev. Những người tham dự lễ kỷ niệm có thể xem một trong những màn bắn pháo hoa thú vị. Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Độc lập bắt đầu lúc 21h ngày 31/12 và kết thúc sau nửa đêm. Vào đêm giao thừa, tàu điện ngầm và giao thông đường bộ ở Kiev cũng hoạt động vào ban đêm. Ở Nga, các hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến lễ kỷ niệm cuối năm, với việc bắn pháo hoa và buổi hòa nhạc thông thường trên Quảng trường Đỏ ở Moscow đã bị hủy bỏ. Tại Pakistan, quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi, chính phủ đã cấm tất cả các hoạt động ăn mừng đêm giao thừa như một hành động đoàn kết với người Palestine. Trong một thông điệp được truyền hình qua đêm, Thủ tướng tạm quyền Anwaar-ul-Haq Kakar kêu gọi người Pakistan “thể hiện tình đoàn kết với những người dân bị áp bức ở Gaza” bằng cách bắt đầu năm mới một cách đơn giản. Kakar cho biết, người Hồi giáo trên khắp thế giới rất đau buồn trước các cuộc tấn công của Israel vào Gaza khiến hàng nghìn người vô tội thiệt mạng. Tại Việt Nam, mặc dù dịp lễ quan trọng nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng vẫn có nhiều hoạt động sôi nổi và náo nhiệt để đón mừng năm mới. Đáng chú ý là những màn bắn pháo hoa ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều người xuống đường để hoà chung niềm vui năm mới và tất cả mọi người đều hi vọng vào một năm mới với nhiều điều tốt lành.

