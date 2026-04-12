Thế giới kỳ diệu của những con vật có hàng trăm chân

Ẩn mình dưới lớp lá mục ẩm ướt và những khe đất tối, các loài nhiều chân âm thầm tạo nên một thế giới kỳ lạ ít ai chú ý.

Phân ngành động vật nhiều chân (Myriapoda) bao gồm những sinh vật có thân dài chia đốt, có nhiều chân gồm: Rết, cuốn chiếu và sâu đá. Dù kích thước thường nhỏ bé và ít được yêu thích, chúng lại là một phần quan trọng của hệ sinh thái trên cạn, đặc biệt trong các khu rừng ẩm và lớp đất giàu hữu cơ.

Rết chỉ có vài chục chân.

Điểm đặc trưng rõ rệt nhất của nhóm này là số lượng chân “khó đếm”. Tuy nhiên, không phải loài nào cũng có “hàng trăm” chân như cách gọi dân gian. Rết (lớp Chilopoda) thường có một cặp chân trên mỗi đốt cơ thể, tổng số chân chỉ khoảng vài chục. Chúng di chuyển nhanh và là những kẻ săn mồi tích cực, sử dụng cặp chân biến đổi gần miệng như “nanh độc” để bắt và tiêm nọc vào con mồi. Ngược lại, cuốn chiếu (lớp Diplopoda) có hai cặp chân trên mỗi đốt, tổng số chân có thể lên đến 400. Nhóm này di chuyển chậm rãi và chủ yếu ăn lá mục, đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy chất hữu cơ.

Cuốn chiếu có thể có đến trăm chân.

Rết thường mang hình ảnh đáng sợ với cơ thể dẹt, linh hoạt và có thể gây đau khi cắn, dù đa số không nguy hiểm với con người. Trong khi đó, cuốn chiếu lại “hiền lành” hơn nhiều, thường cuộn tròn lại khi bị đe dọa và tiết ra chất hóa học có mùi khó chịu để tự vệ. Chính hành vi này khiến chúng trở thành một trong những sinh vật phòng thủ độc đáo nhất trong thế giới động vật.



Về mặt tiến hóa, Myriapoda là một trong những nhóm động vật chân khớp cổ xưa nhất sống trên cạn, xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước. Hóa thạch cho thấy tổ tiên của chúng đã tồn tại từ kỷ Silur, khi thực vật bắt đầu phủ xanh đất liền. Sự thích nghi với môi trường ẩm và khả năng phân hủy vật chất hữu cơ đã giúp chúng tồn tại qua nhiều biến động địa chất.

Ngày nay, dù ít được chú ý, các loài thuộc phân ngành Myriapoda vẫn giữ vai trò không thể thay thế trong chu trình sinh thái. Chúng góp phần làm tơi xốp đất, tái chế dinh dưỡng và duy trì cân bằng vi sinh vật. Nhìn kỹ hơn, thế giới của những “sinh vật nhiều chân” này không hề đáng sợ như vẻ ngoài, mà là một minh chứng cho sự đa dạng của tự nhiên.

Kho tri thức

Cuốn chiếu khổng lồ dài 30 cm được nhiều người săn lùng làm thú cưng

Trong thế giới của những sinh vật nhỏ bé dưới chân chúng ta, có một “gã khổng lồ hiền lành” khiến bất kỳ ai cũng phải tò mò khi bắt gặp.

Loài cuốn chiếu khổng lồ châu Phi mang tên khoa học Archispirostreptus gigas là một trong những loài cuốn chiếu lớn nhất thế giới. Chúng có thể dài tới 25–30 cm, thân hình tròn trịa với hàng trăm chiếc chân nhỏ xíu chuyển động nhịp nhàng như những làn sóng. Khi quan sát kỹ, người ta dễ bị mê hoặc bởi cách cơ thể chúng uốn lượn mềm mại, vừa chậm rãi vừa đều đặn, như một cỗ máy sinh học hoạt động hoàn hảo.

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng sinh vật kỳ diệu được ví như 'rừng mưa nhiệt đới dưới nước'

Ẩn mình dưới đại dương xanh thẳm, san hô không chỉ tạo nên những rạn đá tuyệt đẹp mà còn là nền tảng của hệ sinh thái biển.

“Kiến trúc sư” thầm lặng của đại dương. San hô thuộc lớp Anthozoa, là những sinh vật nhỏ bé nhưng có khả năng xây dựng nên các rạn san hô khổng lồ qua hàng nghìn năm. Mỗi cá thể san hô tiết ra canxi cacbonat tạo thành bộ xương cứng, dần dần tích tụ thành các cấu trúc đá vôi rộng lớn, trở thành nơi cư trú của vô số loài sinh vật biển. Ảnh: gbrrestoration.org.
Không phải thực vật mà là động vật. Mặc dù có hình dạng giống cây hoặc hoa, san hô thực chất là động vật thuộc ngành Cnidaria, cùng nhóm với sứa và hải quỳ. Chúng có các xúc tu chứa tế bào gai dùng để bắt mồi và tự vệ, cho thấy bản chất săn mồi rõ rệt của mình. Ảnh: Flickr.
Kho tri thức

Sinh vật khổng lồ lông lá sống trong khu rừng 'rậm rạp nhất châu Phi'

Ẩn sâu trong vùng rừng núi Đông Phi, Vườn quốc gia Bwindi (Uganda) là một trong những khu bảo tồn đa dạng sinh học và hoang dã nhất hành tinh.

Một trong những khu rừng cổ xưa nhất châu Phi. Bwindi được xem là rừng mưa nhiệt đới cổ đại, tồn tại từ thời kỳ băng hà cách đây hàng chục nghìn năm. Nhờ lịch sử lâu dài, nơi đây tích tụ được hệ sinh thái phong phú với nhiều loài sinh vật tiến hóa độc lập. Ảnh: Flickr.
Địa hình dốc và rậm rạp đúng như tên gọi. Tên “Bwindi” trong ngôn ngữ địa phương có nghĩa là “khu rừng tối và rậm”. Địa hình nơi đây gồm các sườn núi dốc, thung lũng sâu và thảm thực vật dày đặc, khiến việc di chuyển trong rừng khá khó khăn. Ảnh: Flickr.
Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

Lăng mộ cổ lớn nhất thế giới đã được khai quật ở Hồ Bắc (Trung Quốc), chứa 22 thi hài phụ nữ với những vết thương kinh hoàng, sự thật đằng sau đó thật đau lòng.