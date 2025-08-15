Hà Nội

Thấy 20kg thịt bò trước cửa, hai thanh niên thản nhiên "cuỗm" mất

Ngày 10/8, anh P.C.T. cho biết, hơn 20kg thịt bò mà vợ chồng anh chuẩn bị giao cho khách đã bị kẻ gian lấy cắp ngay trước cửa nhà.

Trường Hân t/h

Theo anh T., khoảng 7h10 cùng ngày, anh vừa đến cửa hàng của vợ lấy thịt bò về để chuẩn bị giao cho khách tại một trung tâm thương mại.

Khi đặt túi thịt bò trước cổng rồi vào nhà rửa tay, thì có hai người đi xe máy xuất hiện. Người ngồi sau nhanh chóng bước xuống, xách túi thịt đặt lên xe, rồi cả hai phóng đi.

Phát hiện sự việc, anh T. lập tức chạy đuổi theo nhưng không kịp. “Số thịt bị mất trị giá khoảng 5 triệu đồng, bằng cả tháng lương của vợ tôi. Chúng tôi phải mua lại thịt khác để kịp giao cho khách”, anh T. chia sẻ.

Camera an ninh ghi lại cảnh hai kẻ gian lấy trộm thịt bò

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại. Sau đó, anh T. gửi video cho người quen đăng tải lên mạng xã hội để cảnh báo cộng đồng.

Tuy nhiên, sau khi clip được chia sẻ, nhiều người đã liên hệ cung cấp thông tin, hình ảnh về các vụ trộm tương tự mà họ nghi do chính hai đối tượng này thực hiện.

