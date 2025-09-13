Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thanh Trúc tình tứ bên Châu Khải Phong dịp sinh nhật

Giải trí

Thanh Trúc tình tứ bên Châu Khải Phong dịp sinh nhật

Nhân dịp sinh nhật, Thanh Trúc công khai nhiều khoảnh khắc đón tuổi mới bên Châu Khải Phong từ năm 2020.

Thu Cúc (Tổng hợp, Ảnh: FB Thanh Trúc)
Tháng 7/2025, Thanh Trúc và Châu Khải Phong công khai mối quan hệ tình cảm dù bên nhau được ít năm. Mới đây, nữ diễn viên khoe loạt ảnh bên chồng từng được giữ kín.
Tháng 7/2025, Thanh Trúc và Châu Khải Phong công khai mối quan hệ tình cảm dù bên nhau được ít năm. Mới đây, nữ diễn viên khoe loạt ảnh bên chồng từng được giữ kín.
Ngày sinh nhật từ năm 2020, Thanh Trúc thường đón tuổi mới bên Châu Khải Phong.
Ngày sinh nhật từ năm 2020, Thanh Trúc thường đón tuổi mới bên Châu Khải Phong.
Châu Khải Phong và Thanh Trúc ngọt ngào bên nhau trong sinh nhật của nữ diễn viên vào năm 2021.
Châu Khải Phong và Thanh Trúc ngọt ngào bên nhau trong sinh nhật của nữ diễn viên vào năm 2021.
Tin đồn tình cảm giữa cặp đôi rộ lên từ năm 2024 nhưng cả hai không phản hồi về những đồn đoán.
Tin đồn tình cảm giữa cặp đôi rộ lên từ năm 2024 nhưng cả hai không phản hồi về những đồn đoán.
Thanh Trúc đón sinh nhật năm 2022 bên Châu Khải Phong.
Thanh Trúc đón sinh nhật năm 2022 bên Châu Khải Phong.
Năm 2023, Thanh Trúc và Châu Khải Phong đăng ký kết hôn. Thời điểm đó, nữ diễn viên cho biết, cô đã lập gia đình nhưng giấu kín danh tính chồng.
Năm 2023, Thanh Trúc và Châu Khải Phong đăng ký kết hôn. Thời điểm đó, nữ diễn viên cho biết, cô đã lập gia đình nhưng giấu kín danh tính chồng.
Nữ diễn viên chia sẻ trên Znews, cô muốn sinh con trước khi tổ chức lễ cưới.
Nữ diễn viên chia sẻ trên Znews, cô muốn sinh con trước khi tổ chức lễ cưới.
Năm 2024, Thanh Trúc sinh con gái đầu lòng, cùng đón sinh nhật bên chồng và ái nữ.
Năm 2024, Thanh Trúc sinh con gái đầu lòng, cùng đón sinh nhật bên chồng và ái nữ.
Theo Tiền Phong, Thanh Trúc khởi nghiệp trong vai trò ca sĩ từ năm 15 tuổi, nhưng được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên. Cô đóng hơn 50 tác phẩm như Những đóa ngọc lan, Hạnh phúc muộn màng, Tình án, Trà táo đỏ.
Theo Tiền Phong, Thanh Trúc khởi nghiệp trong vai trò ca sĩ từ năm 15 tuổi, nhưng được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên. Cô đóng hơn 50 tác phẩm như Những đóa ngọc lan, Hạnh phúc muộn màng, Tình án, Trà táo đỏ.
Châu Khải Phong giành giải Nhì Sao Mai khu vực miền Trung năm 2007, có nhiều bài hát được yêu thích như Ngắm hoa lệ rơi, Anh thích em như xưa, Chỉ còn nỗi đau, Để anh bên em.
Châu Khải Phong giành giải Nhì Sao Mai khu vực miền Trung năm 2007, có nhiều bài hát được yêu thích như Ngắm hoa lệ rơi, Anh thích em như xưa, Chỉ còn nỗi đau, Để anh bên em.
Thu Cúc (Tổng hợp, Ảnh: FB Thanh Trúc)
#Thanh Trúc #diễn viên Thanh Trúc #chồng Thanh Trúc #con gái Thanh Trúc #Châu Khải Phong

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT