Chính trị

Phân công lại nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

Thiên Tuấn

Theo quyết định được ký, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của UBND tỉnh; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm; công tác quốc phòng - an ninh, thanh tra, phòng chống tham nhũng, đối ngoại, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

anh-chup-man-hinh-2025-10-05-luc-112404.png

Ông Nguyễn Hoài Anh theo dõi, chỉ đạo các sở: Tài chính, Nội vụ, Thanh tra, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn cùng các khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm được phân công phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch đô thị - nông thôn, công nghiệp, năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên - môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.

anh-chup-man-hinh-2025-10-05-luc-112438.png

Ông Liêm cũng phụ trách lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công, các chương trình phát triển hạ tầng, xây dựng nông thôn mới và phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn. Phó Chủ tịch Mai Xuân Liêm theo dõi, chỉ đạo các sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng giúp Chủ tịch theo dõi các lĩnh vực: Y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao, lao động - thương binh và xã hội, dân tộc, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, du lịch, ngoại vụ, tư pháp, cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư, công tác tôn giáo và an sinh xã hội.

anh-chup-man-hinh-2025-10-05-luc-112524.png

Ông Tùng chỉ đạo các sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học - Công nghệ, Tư pháp, Dân tộc và Tôn giáo, Ngoại vụ, Thống kê, cùng các trường đại học và cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

Quyết định cũng quy định rõ nguyên tắc phối hợp, chế độ trách nhiệm cá nhân và cơ chế xử lý công việc giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, bảo đảm không chồng chéo, phát huy sức mạnh tập thể trong chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, giao Sở Nội vụ rà soát, kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo, tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Quyết định này có hiệu lực từ 1/10/2025, thay thế các quyết định phân công trước đó ban hành trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa liên tục có sự thay đổi, điều chỉnh trong phân công nhiệm vụ lãnh đạo sau khi ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực tài nguyên, nông nghiệp bị khởi tố ngày 2/7/2025; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi bị khởi tố ngày 12/9/2025 và ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh được cho nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 12/9/2025.

