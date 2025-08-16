Hà Nội

Tháng 9/2025, 3 con giáp trúng vận nhà đất, tiền vào như nước

Từ tháng 9/2025, vận may tài chính của 3 con giáp này rực rỡ, mở ra cơ hội đầu tư và sở hữu bất động sản giá trị.

Theo Phụ nữ Số
1. Tuổi Tý – Dòng tiền ổn định, cơ hội vay ưu đãi: Bước sang cuối quý 3/2025, người tuổi Tý bước vào giai đoạn tài chính ổn định hiếm có. Thu nhập đều từ cả nguồn chính và phụ giúp họ tự tin lên kế hoạch mua nhà.
Vận may tài chính còn đến từ các gói vay mua nhà lãi suất thấp hoặc khoản hỗ trợ đáng kể từ gia đình. Đây là thời điểm vàng để họ hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp.
Không chỉ vậy, tuổi Tý dễ được bạn bè hoặc đồng nghiệp giới thiệu những căn hộ hợp túi tiền, vị trí đẹp, pháp lý rõ ràng – yếu tố then chốt để tránh rủi ro.
Lời khuyên cho tuổi Tý: Nên chọn căn hộ vừa tầm, gần nơi làm việc để tiết kiệm chi phí di chuyển và tối ưu giá trị bất động sản trong tương lai.
2. Tuổi Mùi – Bất ngờ nhận khoản tiền lớn: Người tuổi Mùi vốn thận trọng, ít đầu tư mạo hiểm, nhưng từ tháng 10/2025, vận may tài chính sẽ bùng nổ. Họ có thể nhận khoản tiền lớn từ bán tài sản, thưởng dự án hoặc chia thừa kế.
Số tiền này đủ để đặt cọc 30–40% giá trị căn nhà, mở ra cơ hội sở hữu bất động sản trước tuổi 45 – một cột mốc đáng tự hào.
Để tối đa lợi ích, tuổi Mùi nên chốt mua sớm khi giá còn hợp lý, tránh tình trạng giá leo thang nhanh trong giai đoạn thị trường nóng.
Ưu tiên chọn nhà đất ở khu vực đang mở đường hoặc có quy hoạch thương mại, vì đây là những điểm “tăng giá” mạnh mẽ trong vài năm tới.
3. Tuổi Thân – Tận dụng cơ hội “mua chung”: Từ giữa tháng 9/2025, tuổi Thân sẽ có nguồn vốn lưu động mạnh nhờ hợp đồng lớn hoặc lợi nhuận kinh doanh. Đây là thời điểm thuận lợi để tham gia thị trường bất động sản.
Vận may lớn của tuổi Thân là cơ hội “mua chung” với bạn bè hoặc người thân. Hình thức này giúp chia nhỏ vốn đầu tư, giảm áp lực tài chính và tăng khả năng sinh lời.
Tuy nhiên, để tránh rủi ro, tuổi Thân cần chọn đối tác uy tín và làm hợp đồng rõ ràng, minh bạch quyền sở hữu hoặc chia lợi nhuận.
Nếu tận dụng tốt, “mua chung” không chỉ giúp tuổi Thân an cư lạc nghiệp sớm hơn, mà còn mở ra kênh đầu tư dài hạn đầy tiềm năng. (*Thông tin mang tính tham khảo).
