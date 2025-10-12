Hà Nội

Thác nước Sutherland hùng vĩ, kiệt tác thiên nhiên đẹp bậc nhất thế giới

Kho tri thức

Ẩn mình giữa núi non hoang sơ, thác Sutherland ở New Zealand đổ nước từ độ cao hơn 500 m, tạo nên khung cảnh ngoạn mục khiến du khách choáng ngợp.

T.B (tổng hợp)
Thác Sutherland cao tới 580 mét. Đây là một trong những thác nước cao nhất thế giới, gồm ba tầng đổ xuống hẻm núi sâu. Ảnh: Pinterest.
Thác Sutherland cao tới 580 mét. Đây là một trong những thác nước cao nhất thế giới, gồm ba tầng đổ xuống hẻm núi sâu. Ảnh: Pinterest.
Thác nằm trong Vườn quốc gia Fiordland. Khu vực này nổi tiếng với địa hình fiord (vịnh hẹp dài với các bên là dốc đá cao), rừng rậm và hệ sinh thái nguyên sơ được bảo tồn nghiêm ngặt. Ảnh: campervannewzealand.co.nz.
Thác nằm trong Vườn quốc gia Fiordland. Khu vực này nổi tiếng với địa hình fiord (vịnh hẹp dài với các bên là dốc đá cao), rừng rậm và hệ sinh thái nguyên sơ được bảo tồn nghiêm ngặt. Ảnh: campervannewzealand.co.nz.
Nguồn nước bắt đầu từ hồ Quill. Hồ Quill nằm trên đỉnh núi cung cấp dòng nước trong vắt chảy thẳng xuống tạo thành thác. Ảnh: alluringworld.com.
Nguồn nước bắt đầu từ hồ Quill. Hồ Quill nằm trên đỉnh núi cung cấp dòng nước trong vắt chảy thẳng xuống tạo thành thác. Ảnh: alluringworld.com.
Thác được phát hiện bởi Donald Sutherland. Nhà thám hiểm người Scotland này phát hiện thác vào năm 1880 khi định cư gần Milford Sound. Ảnh: campervannewzealand.co.nz.
Thác được phát hiện bởi Donald Sutherland. Nhà thám hiểm người Scotland này phát hiện thác vào năm 1880 khi định cư gần Milford Sound. Ảnh: campervannewzealand.co.nz.
Thác thay đổi mạnh theo mùa. Vào mùa mưa, lượng nước tăng gấp nhiều lần, tạo nên màn sương dày phủ kín thung lũng. Ảnh: alluringworld.com.
Thác thay đổi mạnh theo mùa. Vào mùa mưa, lượng nước tăng gấp nhiều lần, tạo nên màn sương dày phủ kín thung lũng. Ảnh: alluringworld.com.
Khu vực quanh thác là thiên đường sinh học. Nơi đây có nhiều loài chim đặc hữu của New Zealand như kiwi, kea và tui. Ảnh: simpleviewinc.com.
Khu vực quanh thác là thiên đường sinh học. Nơi đây có nhiều loài chim đặc hữu của New Zealand như kiwi, kea và tui. Ảnh: simpleviewinc.com.
Đường đến thác rất khó khăn. Không có đường dành cho xe cơ giới, du khách phải đi bộ qua tuyến đường mòn dài hơn 50 km hoặc bay bằng trực thăng. Ảnh: newzealand.com.
Đường đến thác rất khó khăn. Không có đường dành cho xe cơ giới, du khách phải đi bộ qua tuyến đường mòn dài hơn 50 km hoặc bay bằng trực thăng. Ảnh: newzealand.com.
Sutherland là biểu tượng của thiên nhiên hoang dã New Zealand. Vẻ đẹp hùng vĩ và tách biệt của thác khiến dòng thác trở thành điểm đến mơ ước của giới nhiếp ảnh và khám phá. Ảnh: wikimedia.org.
Sutherland là biểu tượng của thiên nhiên hoang dã New Zealand. Vẻ đẹp hùng vĩ và tách biệt của thác khiến dòng thác trở thành điểm đến mơ ước của giới nhiếp ảnh và khám phá. Ảnh: wikimedia.org.
T.B (tổng hợp)
#thác Sutherland New Zealand #du lịch New Zealand #thiên nhiên hoang sơ #Vườn quốc gia Fiordland #thác nước cao nhất thế giới #địa hình fiord New Zealand

