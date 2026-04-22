Pháo phản lực đa năng nhăm nhe đoạt ngôi "hỏa thần" của HIMARS

Giải pháp pháo phản lực phóng loạt PULS, có khả năng thích ứng và được kết nối mạng kỹ thuật số, được chế tạo để bắn nhiều loại đạn khác nhau.

Tuệ Minh
Hệ thống PULS (Precise and Universal Rocket Launcher) do Elbit Systems phát triển, nổi bật với tính linh hoạt cực cao. Đặt trên xe tải chiến thuật đa bánh HEMTT hoặc Mercedes mang theo bệ phóng gồm hai ngăn chứa đạn (PODS) độc lập. Thiết kế này cho phép hệ thống triển khai nhanh chóng trên nhiều loại khung gầm khác nhau mà không cần thay đổi cấu trúc cốt lõi, phù hợp với nhu cầu cơ động của chiến tranh hiện đại.
Điểm độc đáo của PULS là khả năng sử dụng các hộp đạn (POD) đóng gói sẵn. Hình ảnh mô tả một xe cẩu nạp đạn đang đặt một POD mới vào bệ phóng. Khác với các hệ thống cũ phải nạp từng quả tên lửa, cơ chế này giúp giảm thời gian tái nạp xuống dưới 10 phút, đảm bảo duy trì mật độ hỏa lực liên tục và giảm thiểu rủi ro cho kíp chiến đấu trước các đòn phản pháo của đối phương.
Hệ thống tích hợp C4I (Chỉ huy, Kiểm soát, Truyền tin, Máy tính và Tình báo) cho phép nhận dữ liệu mục tiêu từ UAV hoặc vệ tinh theo thời gian thực. Toàn bộ quy trình từ khi nhận lệnh đến khi khai hỏa có thể thực hiện trong chưa đầy 60 giây hoàn toàn tự động, tối đa hóa hiệu suất tác chiến. Khả năng này giống với Tornado-S của Nga, nhận tọa độ trực tiếp từ máy bay không người lái Orlan-10. Cả hai đều hướng tới mục tiêu rút ngắn chuỗi cung ứng chỉ thị mục tiêu.
PULS có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau từ cùng một vị trí. Hình ảnh so sánh các loại đạn Accular 122mm (tầm bắn 35km, 18 quả/POD) và Accular 160mm (tầm bắn 40km, 10 quả/POD). Các loại đạn này được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu diện rộng hoặc các cụm quân thiết giáp nhẹ với độ chính xác cao nhờ hệ thống dẫn đường tiên tiến, tối ưu hóa chi phí cho các mục tiêu ở tầm gần.
Phổ biến nhất là Accular 122mm (tầm bắn 35km, 18 quả/POD) và Accular 160mm (tầm bắn 40km, 10 quả/POD). Các loại đạn này được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu diện rộng hoặc các cụm quân thiết giáp nhẹ với độ chính xác cao nhờ hệ thống dẫn đường tiên tiến, tối ưu hóa chi phí cho các mục tiêu ở tầm gần.
Ở cấu hình 2 PODs với 8 tên lửa tầm xa EXTRA (Extended Range Artillery) có tầm bắn lên tới 150km với đầu đạn nặng 120kg. EXTRA nổi tiếng với độ sai số vòng tròn (CEP) dưới 10 mét, tương đương với các loại tên lửa hành trình đắt tiền nhưng với chi phí rẻ hơn nhiều. Nó thường được sử dụng để tấn công các trung tâm chỉ huy, kho tàng hoặc trận địa phòng không của đối phương.
Còn với Predator Hawk, là một con át chủ bài với tầm bắn lên tới 300km chỉ 2 quả/POD. Với tầm bắn này, PULS chuyển mình từ một hệ thống pháo phản lực chiến thuật sang vũ khí tấn công chiến dịch, có khả năng đánh sâu vào hậu phương đối phương, phá hủy các mục tiêu chiến lược mà trước đây chỉ tên lửa đạn đạo mới có thể tiếp cận.
Khả năng triển khai nhanh và rút lui nhanh chóng khiến nó trở thành một hệ thống pháo phóng loạt chiến thuật cực kỳ cơ động. Tính tương thích cao khiến nó đa năng và có tốc độ cao hơn nhiều so với đàn anh HIMARS vốn nổi tiếng chậm chạp và khó tương thích với các loại tên lửa khác nhau. Thậm chí, nhà sản xuất Lockheed còn ngăn cấm sử dụng Himars để bắn các loại tên lửa của hãng khác.
PULS được tùy chỉnh với nhiều phiên bản khác nhau cho từng khách hàng riêng biệt. Trong một số trường hợp bán cho khách hàng Bắc Âu, người ta còn bắt gặp các module phóng loạt giống hệt các loại pháo có nguồn gốc từ Nga. Điều này giúp quân đội của họ sử dụng hợp lý với các loại pháo phản lực hoặc tên lửa cỡ nhỏ sẵn có.
Thành công lâu dài của PULS sẽ phụ thuộc không chỉ vào hiệu năng mà còn vào khả năng tích hợp vào các mạng lưới quân sự đang phát triển — và khả năng cạnh tranh so với các hệ thống tầm xa khác trong kỷ nguyên hiện đại hóa nhanh chóng.
Elbit, Defense Post
