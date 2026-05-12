Người Việt phải chi bao nhiêu để hòa mình vào World Cup 2026?

Giấc mơ được trực tiếp hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup 2026 đang khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam háo hức lên kế hoạch từ sớm. Tuy nhiên, khác với những kỳ World Cup tổ chức tại châu Á hay Trung Đông trước đây, hành trình đến Bắc Mỹ lần này được đánh giá là tốn kém và nhiều thủ tục hơn đáng kể.

World Cup 2026 sẽ được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico với quy mô lớn nhất lịch sử giải đấu khi có tới 48 đội tuyển tham dự cùng 104 trận đấu. Việc các sân vận động trải rộng trên diện tích hàng nghìn km cũng khiến chi phí di chuyển tăng mạnh.

Theo khảo sát từ các đơn vị lữ hành và dịch vụ tour quốc tế, người Việt muốn xem World Cup 2026 tự túc cần chuẩn bị ngân sách tối thiểu khoảng 120-250 triệu đồng cho hành trình kéo dài từ 7-14 ngày. Với các gói trải nghiệm cao cấp, con số có thể lên tới cả tỷ đồng.

Một trong những khoản chi đầu tiên là visa. Do giải đấu diễn ra tại ba quốc gia Bắc Mỹ, nhiều cổ động viên sẽ phải xin visa Mỹ, Canada hoặc Mexico tùy lịch trình. Riêng lệ phí visa và các chi phí hồ sơ, dịch thuật, di chuyển phỏng vấn có thể dao động từ 11-15 triệu đồng. Một số công ty dịch vụ cho biết nhu cầu xin visa World Cup tăng mạnh từ cuối năm 2025 đến nay.

Trong đó, visa Mỹ được xem là “cửa ải” lớn nhất bởi quy trình xét duyệt nghiêm ngặt và thời gian chờ phỏng vấn kéo dài. Nhiều đơn vị lữ hành khuyến nghị người hâm mộ nên hoàn tất thủ tục visa trước ít nhất vài tháng để tránh nguy cơ trễ lịch trình.

Sau visa, vé máy bay tiếp tục là khoản chi lớn nhất. Giá vé khứ hồi từ Việt Nam đến Mỹ hoặc Canada trong mùa World Cup được dự báo dao động khoảng 35-50 triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu đặt cận ngày hoặc bay vào các thành phố đăng cai lớn như New York, Los Angeles hay Toronto.

Không chỉ tốn kém ở chặng quốc tế, việc di chuyển giữa các thành phố đăng cai cũng khiến nhiều người phải “đau đầu”. Khoảng cách giữa các địa điểm tổ chức có thể tương đương một chuyến bay quốc tế, khiến chi phí bay nội địa, tàu xe và trung chuyển đội thêm hàng chục triệu đồng.

Giá phòng khách sạn trong thời gian diễn ra World Cup cũng được dự báo tăng mạnh do nhu cầu lưu trú bùng nổ. Các chuyên gia du lịch cho rằng nếu đặt sát ngày, nhiều khu vực gần sân vận động có thể “cháy phòng” hoặc tăng giá gấp nhiều lần thông thường. Vì vậy, không ít người lựa chọn ở ngoại ô hoặc đặt chỗ từ sớm để tiết kiệm chi phí.

Trong toàn bộ hành trình, vé xem bóng đá vẫn là khoản chi khó lường nhất. Theo giới lữ hành, vé các trận vòng bảng có thể dễ tiếp cận hơn, song những trận đấu lớn, đặc biệt là vòng knock-out hay chung kết, sẽ có mức giá rất cao. Ngoài giá niêm yết của FIFA, thị trường vé chợ đen cũng thường bị đẩy giá mạnh do nhu cầu quá lớn.

Một số doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam đã tung ra các tour xem World Cup 2026 với mức giá từ khoảng 60 triệu đồng nhưng chưa bao gồm vé xem trận đấu. Những gói cao cấp có dịch vụ VIP, xe riêng, khách sạn sang trọng và lối vào riêng sân vận động có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỷ.

Theo đại diện một số công ty lữ hành, dù mức giá cao, nhu cầu của khách Việt dành cho World Cup 2026 vẫn khá lớn, đặc biệt ở nhóm khách hàng có điều kiện tài chính và muốn kết hợp du lịch Bắc Mỹ. Không ít đoàn khách đã đặt tour từ nhiều tháng trước để giữ chỗ và săn vé máy bay giá tốt.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị người hâm mộ nên tính toán kỹ ngân sách, ưu tiên đặt sớm vé máy bay và khách sạn để tránh “bão giá” khi giải đấu cận kề. Với những người muốn tiết kiệm, lựa chọn xem các trận vòng bảng, ở khu vực xa trung tâm hoặc đi theo tour ghép đoàn có thể giúp giảm đáng kể tổng chi phí.

Dù phải bỏ ra số tiền không nhỏ, World Cup 2026 vẫn được xem là trải nghiệm “để đời” với nhiều tín đồ bóng đá. Bởi ngoài những trận cầu đỉnh cao, đây còn là dịp hiếm hoi để người hâm mộ được hòa mình vào lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên quy mô chưa từng có.