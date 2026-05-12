Mận hậu ra nước ngoài thành hàng đắt đỏ, giá chạm ngưỡng 700.000 đồng/kg

Từng là loại quả quen thuộc tại nhiều chợ dân sinh, mận hậu Việt Nam đang được bán với giá cao tại Mỹ, Nhật Bản và châu Âu, có nơi chạm mốc 700.000 đồng/kg.

Thiên Anh

Những ngày đầu hè, khi các tuyến phố Hà Nội bắt đầu xuất hiện những xe hàng chất đầy mận hậu tím đỏ, nhiều người mới cảm nhận rõ mùa trái cây Tây Bắc đã trở lại. Loại quả có vị chua ngọt đặc trưng này từ lâu đã trở thành thức quà quen thuộc với người tiêu dùng Việt mỗi dịp tháng 5, tháng 6.

Tại các vùng trồng lớn như Sơn La, Mộc Châu hay Lào Cai, mận hậu đang bước vào chính vụ thu hoạch. Từng thùng mận đỏ au được vận chuyển xuống các chợ đầu mối, siêu thị và cửa hàng trái cây tại Hà Nội, TP HCM với giá dao động từ vài chục nghìn đồng/kg tùy chất lượng.

Mận hậu được rao bán trên chợ mạng. Ảnh: Hội buôn bán mận

Ít ai ngờ rằng loại quả vốn được bán phổ biến ở các chợ dân sinh Việt Nam lại đang trở thành mặt hàng trái cây nhập khẩu cao cấp tại nhiều thị trường nước ngoài.

Theo ghi nhận từ một số hệ thống bán lẻ và cửa hàng thực phẩm châu Á tại Mỹ, mận hậu Việt Nam hiện được bán với giá khoảng 12-18 USD/kg, tương đương 310.000-470.000 đồng/kg. Với các lô hàng tuyển chọn, vận chuyển bằng đường hàng không để đảm bảo độ tươi ngon, mức giá còn cao hơn đáng kể.

Tại Nhật Bản, nơi nổi tiếng với văn hóa tiêu dùng trái cây cao cấp, giá bán mận nhập khẩu có thể dao động từ 2.000-3.500 yên/kg, tương đương khoảng 350.000-620.000 đồng/kg. Một số sản phẩm được đóng hộp đẹp, hướng tới phân khúc quà biếu thậm chí có giá còn cao hơn.

Ra nước ngoài, mận hậu Việt thành trái cây giá cao. Ảnh minh họa.

Trong khi đó tại Hàn Quốc, mận nhập khẩu được bán ở phân khúc trái cây cao cấp với giá khoảng 15.000-30.000 won/kg, tương đương 280.000-560.000 đồng/kg. Một số thị trường ngách tại Australia và châu Âu ghi nhận giá bán lẻ lên tới 400.000-700.000 đồng/kg đối với hàng tươi chất lượng cao.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, mức giá cao của mận hậu Việt tại thị trường quốc tế không đơn thuần đến từ yếu tố “hàng lạ” mà còn nằm ở chi phí logistics và tiêu chuẩn chất lượng khắt khe.

Mận hậu là loại quả có thời gian bảo quản ngắn, dễ dập nát trong quá trình vận chuyển. Để xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản hay châu Âu, sản phẩm phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vùng trồng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc cũng như quy trình sơ chế và bảo quản lạnh.

Ngoài ra, chi phí vận chuyển bằng đường hàng không cũng khiến giá thành đội lên đáng kể. Với các loại trái cây tươi cần giữ độ giòn và màu sắc đẹp, doanh nghiệp thường ưu tiên vận chuyển lạnh tốc độ cao nhằm đảm bảo chất lượng khi tới tay người tiêu dùng.

Giới kinh doanh cho rằng việc mận hậu Việt có thể xuất hiện tại các thị trường cao cấp là tín hiệu tích cực cho ngành nông sản trong nước. Đây không chỉ là câu chuyện xuất khẩu trái cây đơn thuần mà còn phản ánh xu hướng nâng tầm giá trị cho nông sản Việt.

Những năm gần đây, nhiều địa phương vùng Tây Bắc đã đẩy mạnh xây dựng vùng trồng đạt chuẩn VietGAP và GlobalGAP. Người dân cũng thay đổi phương thức canh tác, chú trọng chất lượng thay vì chạy theo sản lượng như trước.

Mận hậu Ruby Sơn La được đóng gói để xuất khẩu. Ảnh minh họa.

Tại Sơn La, nhiều hợp tác xã đã đầu tư hệ thống sơ chế, kho lạnh và đóng gói hiện đại để phục vụ xuất khẩu. Một số doanh nghiệp còn kết hợp du lịch trải nghiệm mùa mận nhằm quảng bá thương hiệu nông sản địa phương.

Không chỉ tiêu thụ dưới dạng quả tươi, mận hậu hiện còn được chế biến thành nhiều sản phẩm giá trị gia tăng như siro, nước ép, mận sấy hay ô mai. Điều này giúp kéo dài thời gian bảo quản và mở rộng đầu ra cho loại trái cây đặc sản vùng cao.

Theo các chuyên gia, dư địa phát triển của trái cây Việt tại thị trường quốc tế vẫn còn rất lớn nếu đáp ứng được yêu cầu chất lượng và xây dựng thương hiệu bài bản. Trong bối cảnh người tiêu dùng toàn cầu ngày càng quan tâm tới nông sản nhiệt đới và sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, các loại trái cây đặc sản của Việt Nam có nhiều cơ hội gia tăng giá trị.

Từ loại quả quen thuộc nơi chợ quê, mận hậu giờ đây đang dần hiện diện tại các kệ hàng cao cấp ở nước ngoài với mức giá khiến nhiều người bất ngờ. Hành trình của trái mận Tây Bắc không chỉ cho thấy tiềm năng của nông sản Việt, mà còn mở ra kỳ vọng về việc ngày càng nhiều đặc sản trong nước có thể chinh phục những thị trường khó tính trên thế giới.

#mận hậu #xuất khẩu #nông sản #Việt Nam #thị trường quốc tế #đặc sản

Từ trái cây bình dân quả roi Việt Nam trở thành mặt hàng xuất khẩu cao cấp

Từ loại quả bình dân của Việt Nam, quả roi dần trở thành mặt hàng xuất khẩu giá trị cao nhờ ưu thế dinh dưỡng và tiềm năng thị trường quốc tế lớn.

Tại thị trường trong nước, đặc biệt là khu vực miền Tây Nam Bộ, quả roi (còn được gọi là quả mận) là loại trái cây có nguồn cung cực kỳ dồi dào nhờ đặc tính dễ canh tác và năng suất cao. Vào chính vụ, sản lượng dư thừa khiến giá thành loại quả này duy trì ở mức thấp, thậm chí xảy ra tình trạng quả chín rụng hàng loạt tại vườn mà không có người thu hái. Tuy nhiên, trái ngược với sự phổ biến và mức giá bình dân trong nước, quả mận khi xuất khẩu sang các thị trường quốc tế lại trở thành mặt hàng cao cấp với mức giá đắt đỏ.

Tại thị trường trong nước, quả roi được xếp vào nhóm trái cây có mức giá tiếp cận phổ thông, dao động trung bình từ 20.000-50.000 đồng/kg tùy theo mùa vụ và chất lượng điểm bán. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa rõ rệt ở các dòng phân khúc cao cấp hơn. Cụ thể, các giống chất lượng cao như mận An Phước, roi đỏ miền Tây hay roi xanh không hạt thường giữ mức giá ổn định từ 60.000 đồng/kg và có thể chạm mốc 120.000 đồng/kg vào thời điểm đầu vụ hoặc tại các cửa hàng trái cây sạch.

Có chăng nhiều người vẫn không biết cà phê Việt đứng top thế giới?

Đứng đầu thế giới về xuất khẩu Robusta, cà phê Việt vẫn chủ yếu ở vai trò nguyên liệu, chưa có vị thế thương hiệu tương xứng trên thị trường toàn cầu.

Trong nhận thức phổ biến của nhiều người tiêu dùng, những cái tên như Brazil hay Colombia thường được mặc định là “thủ phủ cà phê” của thế giới. Tuy nhiên, đằng sau dòng chảy âm thầm của thị trường nông sản toàn cầu, Việt Nam mới là quốc gia đang nắm giữ vị trí số một về xuất khẩu cà phê Robusta – nguyên liệu cốt lõi của ngành công nghiệp cà phê hiện đại. Nghịch lý nằm ở chỗ, càng đứng đầu về sản lượng và kim ngạch, cà phê Việt lại càng ít được nhận diện như một thương hiệu trên bản đồ tiêu dùng quốc tế.

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông ảnh hưởng chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và hiệp hội phối hợp đảm bảo nguồn cung, giảm chi phí, hỗ trợ nông nghiệp Việt Nam.

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.

Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng cao đang gây áp lực lớn lên ngành chăn nuôi.
