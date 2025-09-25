Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sóng biển phát sáng huyền bí ở Việt Nam khiến thế giới kinh ngạc

Giải mã

Sóng biển phát sáng huyền bí ở Việt Nam khiến thế giới kinh ngạc

Sóng biển phát sáng tại Việt Nam tạo nên khung cảnh kỳ ảo hiếm gặp, ánh sáng xanh lan tỏa giữa màn đêm khiến du khách tò mò, giới khoa học say mê tìm hiểu.

T.B (tổng hợp)
1. Sóng phát sáng do sinh vật phù du gây ra. Chủ yếu là tảo dinoflagellates phát ra ánh sáng xanh lam khi bị kích thích bởi sự chuyển động của sóng. Ảnh: Pinterest.
1. Sóng phát sáng do sinh vật phù du gây ra. Chủ yếu là tảo dinoflagellates phát ra ánh sáng xanh lam khi bị kích thích bởi sự chuyển động của sóng. Ảnh: Pinterest.
2. Ánh sáng là kết quả của phản ứng hóa học. Phản ứng giữa luciferin và enzyme luciferase trong cơ thể sinh vật biển tạo nên hiệu ứng phát quang tuyệt đẹp. Ảnh: Pinterest.
2. Ánh sáng là kết quả của phản ứng hóa học. Phản ứng giữa luciferin và enzyme luciferase trong cơ thể sinh vật biển tạo nên hiệu ứng phát quang tuyệt đẹp. Ảnh: Pinterest.
3. Đây là cơ chế phòng vệ tự nhiên. Nhiều sinh vật phù du phát sáng để đánh lạc hướng kẻ thù, hoặc thu hút sinh vật lớn hơn đến tấn công chúng. Ảnh: Pinterest.
3. Đây là cơ chế phòng vệ tự nhiên. Nhiều sinh vật phù du phát sáng để đánh lạc hướng kẻ thù, hoặc thu hút sinh vật lớn hơn đến tấn công chúng. Ảnh: Pinterest.
4. Hiện tượng này xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Các quốc gia có bãi biển nổi tiếng với sóng phát sáng gồm Maldives, Puerto Rico, California và Việt Nam (Cát Bà). Ảnh: Pinterest.
4. Hiện tượng này xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Các quốc gia có bãi biển nổi tiếng với sóng phát sáng gồm Maldives, Puerto Rico, California và Việt Nam (Cát Bà). Ảnh: Pinterest.
5. Ánh sáng chỉ kéo dài trong chốc lát. Biển chỉ phát sáng khi sóng vỗ hoặc khi có sự khuấy động, và ánh sáng thường tắt ngay sau vài giây. Ảnh: Pinterest.
5. Ánh sáng chỉ kéo dài trong chốc lát. Biển chỉ phát sáng khi sóng vỗ hoặc khi có sự khuấy động, và ánh sáng thường tắt ngay sau vài giây. Ảnh: Pinterest.
6. Sóng phát sáng thường xuất hiện vào mùa hè. Nhiệt độ ấm và điều kiện nước thuận lợi giúp quần thể tảo phát triển mạnh, dễ tạo nên khung cảnh kỳ ảo. Ảnh: Pinterest.
6. Sóng phát sáng thường xuất hiện vào mùa hè. Nhiệt độ ấm và điều kiện nước thuận lợi giúp quần thể tảo phát triển mạnh, dễ tạo nên khung cảnh kỳ ảo. Ảnh: Pinterest.
7. Đây là nguồn cảm hứng cho nghệ thuật và khoa học. Từ hội họa, điện ảnh cho đến nghiên cứu y học, ánh sáng sinh học từ biển đã mang đến nhiều ứng dụng và cảm hứng sáng tạo. Ảnh: Pinterest.
7. Đây là nguồn cảm hứng cho nghệ thuật và khoa học. Từ hội họa, điện ảnh cho đến nghiên cứu y học, ánh sáng sinh học từ biển đã mang đến nhiều ứng dụng và cảm hứng sáng tạo. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.
T.B (tổng hợp)
#sóng biển phát sáng Việt Nam #hiện tượng sinh vật phù du #tảo dinoflagellates phát sáng #hiện tượng phát quang biển #ánh sáng xanh biển #phản ứng hóa học luciferin luciferase

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT