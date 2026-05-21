Trung Quốc đạt cột mốc mới về truyền tải điện không dây trong vũ trụ

Các nhà khoa học Trung Quốc đã đạt bước tiến quan trọng về công nghệ trạm năng lượng mặt trời đặt trong không gian và truyền tải điện vi sóng không dây.

Tâm Anh (TH)

Theo Tân Hoa Xã, nhóm nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Tây An của Trung Quốc đã phát triển một hệ thống kiểm chứng trên mặt đất có khả năng truyền tải điện vi sóng không dây đến nhiều mục tiêu di động cùng lúc.

Trong các thử nghiệm gần đây, hệ thống đạt hiệu suất truyền tải dòng điện một chiều là 20,8% và công suất đầu ra là 1.180 watt ở khoảng cách hơn 100m. Nhóm nghiên cứu cũng đã chế tạo một hệ thống sạc không dây cho máy bay không người lái. Trong thử nghiệm, một máy bay không người lái đã nhận được công suất không dây ổn định 143 watt khi đang bay với tốc độ 30 km/giờ ở khoảng cách 30m.

Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển một hệ thống kiểm chứng trên mặt đất có khả năng truyền tải điện vi sóng không dây đến nhiều mục tiêu di động. Ảnh: VCG.

Hệ thống năng lượng Mặt trời đặt trong không gian hoạt động đúng như tên gọi. Đây là hệ thống khổng lồ gồm các tấm pin Mặt trời được đặt trên quỹ đạo. Chúng sẽ thu thập năng lượng Mặt trời trong không gian - nơi luôn có ánh nắng Mặt trời - và sau đó truyền tải điện vi sóng không dây hoặc tia laser xuống Trái đất hoặc truyền trực tiếp đến các vệ tinh, tàu vũ trụ. Điều này có thể giải quyết hai vấn đề quan trọng là: cung cấp năng lượng liên tục cho các sứ mệnh không gian và giảm bớt tình trạng thiếu năng lượng trên mặt đất.

Các chuyên gia cho biết vẫn còn một chặng đường dài trước khi Hệ thống năng lượng Mặt trời đặt trong không gian trở thành hiện thực, có tính khả thi về mặt thương mại. Bước tiếp theo, họ sẽ tiến hành các thử nghiệm trên quỹ đạo.

