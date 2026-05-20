Dấu tích thành phố cổ châu Phi khiến người châu Âu kinh ngạc vào thế kỷ 15

Từng là trung tâm quyền lực lớn của châu Phi Trung Tây, Mbanza Kongo ngày nay vẫn lưu giữ vẻ huyền bí của một vương quốc cổ đại từng khiến người Âu kinh ngạc.

Thanh Bình (tổng hợp)

Mbanza Kongo là di sản thế giới đặc biệt của Angola, nơi từng giữ vai trò kinh đô của Vương quốc Kongo — một trong những quốc gia hùng mạnh và phát triển nhất châu Phi thời tiền thuộc địa. Nằm trên một cao nguyên nhìn xuống thung lũng xanh rộng lớn, thành phố cổ này từng là trung tâm chính trị, thương mại và tôn giáo của một đế chế trải dài qua nhiều vùng thuộc Angola, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Congo và Gabon ngày nay.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Trước khi người châu Âu đặt chân đến khu vực này, Vương quốc Kongo đã sở hữu hệ thống cai trị khá phức tạp với vua, quý tộc và mạng lưới thương mại rộng khắp. Khi người Bồ Đào Nha đến vào cuối thế kỷ 15, họ kinh ngạc trước quy mô và tổ chức của Mbanza Kongo. Các ghi chép thời đó mô tả đây là một thành phố lớn với hàng nghìn cư dân, các quảng trường rộng và triều đình quyền lực.

Một trong những điều thú vị nhất của Mbanza Kongo là sự giao thoa rất sớm giữa văn hóa châu Phi và châu Âu. Sau khi tiếp xúc với người Bồ Đào Nha, nhiều vị vua Kongo cải sang Kitô giáo. Nhà thờ, trường học và chữ viết Latin bắt đầu xuất hiện giữa trung tâm châu Phi từ hàng trăm năm trước thời kỳ thuộc địa hóa toàn diện. Thành phố từng có nhà thờ lớn mang tên Kulumbimbi — được xem là một trong những nhà thờ Kitô giáo cổ nhất vùng hạ Sahara.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tàn tích Kulumbimbi ngày nay vẫn là biểu tượng nổi bật của Mbanza Kongo. Những bức tường đá cổ còn sót lại gợi cảm giác vừa linh thiêng vừa bí ẩn, như dấu tích của một thế giới từng rất huy hoàng nhưng đã bị thời gian và lịch sử cuốn trôi. Theo truyền thuyết địa phương, nơi này còn gắn với nhiều câu chuyện tâm linh và các vị vua cổ đại của Kongo.

Ảnh: Globe Spots

Lịch sử của Mbanza Kongo cũng phản ánh mặt tối của thời đại thương mại nô lệ Đại Tây Dương. Khi mạng lưới buôn bán nô lệ phát triển mạnh, Vương quốc Kongo dần bị cuốn vào những biến động chính trị và xung đột nội bộ nghiêm trọng. Sau nhiều thế kỷ suy yếu, quyền lực của vương quốc tan rã, để lại Mbanza Kongo như một ký ức về một đế chế từng rất có ảnh hưởng ở châu Phi.

Ngày nay, di sản này được UNESCO công nhận không chỉ vì giá trị khảo cổ mà còn bởi ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Mbanza Kongo nhắc thế giới rằng trước thời thuộc địa, châu Phi đã tồn tại những vương quốc phát triển với hệ thống chính trị, ngoại giao và văn hóa phức tạp. Đó không phải “vùng đất trắng lịch sử” như nhiều quan niệm cũ từng mô tả.

Khi đứng giữa những tàn tích cổ nhìn xuống cao nguyên Angola rộng lớn, nhiều du khách có cảm giác như đang đối diện với phần lịch sử ít được kể nhất của châu Phi — một lịch sử từng huy hoàng, đầy biến động và vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá hết.

Tòa thành cổ lưu giữ linh hồn vương triều Cao Ly ở Triều Tiên

Là một trong những Di sản thế giới khó ghé thăm nhất với du khách quốc tế, Kaesong lưu giữ một thế giới cổ xưa nơi dấu vết vương triều Cao Ly vẫn còn hiện diện.

Di tích và địa điểm lịch sử ở Kaesong một trong những di tích lịch sử của CHDCND Triều Tiên được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Kaesong từng là kinh đô của vương triều Goryeo — triều đại đã thống nhất phần lớn bán đảo Triều Tiên và cũng là nguồn gốc của tên gọi “Korea” ngày nay.

Thành phố hình chiếc máy bay được UNESCO công nhận Di sản thế giới

Được xây dựng gần như từ con số không giữa cao nguyên khô cằn, Brasília là giấc mơ hiện đại hóa táo bạo biến thành hiện thực bằng bê tông và kính.

Nằm giữa vùng cao nguyên rộng lớn của Brazil, Brasília được khánh thành năm 1960 nhằm thúc đẩy sự phát triển khu vực nội địa và giảm sự phụ thuộc vào các thành phố ven biển như Rio de Janeiro. Điều khiến nơi đây nổi bật không chỉ là vai trò chính trị mà còn là thiết kế đô thị mang tính cách mạng, giúp thành phố được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1987.

Những ngôi nhà trăm tuổi 'có linh hồn' sừng sững giữa hoang mạc Tây Phi

Giữa vùng đất Tây Phi đầy nắng gió, có một nơi mà kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống hòa quyện thành một di sản sống độc đáo.

Trải dài qua miền Bắc Benin và một phần Togo, Koutammakou là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây là quê hương của người Batammariba, một cộng đồng đã gìn giữ lối sống truyền thống suốt nhiều thế kỷ. Điều khiến Koutammakou trở nên đặc biệt không chỉ là cảnh quan, mà còn là cách con người sống hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên.

