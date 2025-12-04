Tắt Wi-Fi, Bluetooth có tiết kiệm pin không?

Hà Nội

Chuyên gia khẳng định tắt Wi-Fi và Bluetooth gần như không giúp kéo dài pin, thậm chí Wi-Fi còn tiết kiệm hơn mạng di động.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người tin rằng tắt Wi-Fi và Bluetooth sẽ giúp điện thoại tiết kiệm pin đáng kể.
Thực tế, quan điểm này chỉ đúng với công nghệ cũ, còn hiện nay đã khác.
Bluetooth từ 4.0 trở lên tiêu thụ cực ít năng lượng, chỉ chiếm 5–8% pin mỗi ngày.
Ngay cả khi bật liên tục, Bluetooth trên iPhone gần như không gây hao pin đáng kể.
Wi-Fi lại có cơ chế tối ưu, giúp tiết kiệm pin hơn so với 4G/5G trong vùng sóng yếu.
Các hệ điều hành mới cũng hạn chế việc ứng dụng tự ý quét mạng, giảm tiêu thụ năng lượng.
Vì vậy, tắt Wi-Fi và Bluetooth gần như không kéo dài pin, nhưng có lợi về bảo mật.
Muốn tiết kiệm pin, người dùng nên giảm độ sáng màn hình, bật chế độ tiết kiệm và hạn chế ứng dụng chạy nền.
