Tàn tích khu định cư đô thị đầu tiên của loài người cách đây 9.000 năm

Kho tri thức

Ẩn mình trên cao nguyên Anatolia, Çatalhöyük là một trong những khu định cư đô thị đầu tiên của loài người, hé lộ cuộc sống xã hội sơ khai cách đây 9.000 năm.

T.B (tổng hợp)
Được xem là “thành phố đầu tiên” của nhân loại. Khu định cư này tồn tại từ năm 7100 TCN, với khoảng 8.000 dân sinh sống trong nhà đất nung san sát. Ảnh: Pinterest.
Không có đường phố hay lối đi. Các ngôi nhà liền kề, cư dân di chuyển qua mái nhà bằng thang – một thiết kế độc đáo thời kỳ đồ đá mới. Ảnh: Pinterest.
Trang trí nội thất bằng nghệ thuật vẽ tường. Các bức họa mô tả săn bắn, nghi lễ và hình ảnh bò rừng thể hiện đời sống tinh thần phong phú. Ảnh: Pinterest.
Người chết được chôn ngay trong nhà. Xác được đặt dưới sàn, có thể là nghi lễ gắn kết tổ tiên với không gian sống của gia đình. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc xã hội bình đẳng đáng ngạc nhiên. Không có bằng chứng về phân chia giai cấp, nam và nữ được chôn cất tương tự nhau. Ảnh: Pinterest.
Là trung tâm tín ngưỡng phồn thực. Tượng nữ thần Mẹ Đất tìm thấy tại đây thể hiện niềm tin vào sự sinh sôi và bảo hộ của tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Cung cấp bằng chứng về nông nghiệp sớm. Cư dân trồng lúa mạch, lúa mì và thuần hóa gia súc, mở đầu cho lối sống định cư nông nghiệp. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Từ năm 2012, Çatalhöyük được bảo vệ như một minh chứng quý giá về bước ngoặt văn minh nhân loại. Ảnh: Pinterest.
