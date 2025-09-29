Hà Nội

Tận mục thanh kiếm cổ 1.000 năm tuổi nguyên vẹn khó tin

Kho tri thức

Tận mục thanh kiếm cổ 1.000 năm tuổi nguyên vẹn khó tin

Thanh kiếm cổ 1.000 năm tuổi khắc biểu tượng Viking bí ẩn, khiến giới khảo cổ kinh ngạc vì tình trạng nguyên vẹn và giá trị lịch sử khổng lồ.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Trong quá trình nạo vét định kỳ trên sông Korte Linschoten gần Montfoort, tỉnh Utrecht, Hà Lan, người dân địa phương bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ nằm dưới bùn. Ngay lập tức, họ trình báo sự việc đến Khoa Khảo Cổ Học của trường Đại học Leiden. Ảnh: @Đại học Leiden.
Kết quả cho thấy, đó là một Thanh kiếm Linschoten, ước tính có niên đại khoảng 1.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Leiden.
Thanh kiếm này dài một mét và nặng 900 gram, có phần chuôi kiếm rộng 17 cm. Ảnh: @ancientpages.
Phân tích tia X cho thấy, thanh kiếm cổ quý hiếm này mang hai biểu tượng quan trọng: một là hình chữ thập mặt trời (nghĩa là một vòng tròn có hình chữ thập bên trong), biểu tượng còn lại là hình khắc nút thắt theo dạng các khối ô lập phương thuộc nền văn hóa bộ lạc Viking, nó tượng trưng cho sự gắn kết và bảo vệ không thể phá vỡ. Ảnh: @Đại học Leiden.
Thanh kiếm Linschoten nổi bật với ba đường khảm đồng song song, nhấn mạnh tầm quan trọng về mặt nghi lễ và biểu tượng của lưỡi kiếm. Danh tính chủ nhân của thanh kiếm vẫn chưa được biết, cũng như lý do tại sao nó lại hiện diện dưới đáy sông. Ảnh: @Đại học Leiden.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
