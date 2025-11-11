Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tận mục pháo đài đất gần 3.000 năm, lớn nhất châu Âu

Kho tri thức

Tận mục pháo đài đất gần 3.000 năm, lớn nhất châu Âu

Giữa vùng đồng quê nước Anh, tàn tích thành Maiden vẫn sừng sững, là chứng nhân cổ xưa của thời kỳ đồ sắt và những cuộc chiến huyền thoại ở châu Âu cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Thành Maiden là pháo đài đất lớn nhất châu Âu. Chu vi của công trình dài hơn 2,6 km với tường đất cao tới 19 mét. Ảnh: archaeology.org.
Thành Maiden là pháo đài đất lớn nhất châu Âu. Chu vi của công trình dài hơn 2,6 km với tường đất cao tới 19 mét. Ảnh: archaeology.org.
Niên đại của thành có từ khoảng năm 600 TCN. Thành được người Celt xây dựng trong thời kỳ đồ sắt. Ảnh: Pinterest.
Niên đại của thành có từ khoảng năm 600 TCN. Thành được người Celt xây dựng trong thời kỳ đồ sắt. Ảnh: Pinterest.
Tên “Maiden” không liên quan đến “trinh nữ” trong tiếng Anh. Từ này bắt nguồn từ tiếng Anh cổ “Mai Dun” – nghĩa là “đồi lớn”. Ảnh: Pinterest.
Tên “Maiden” không liên quan đến “trinh nữ” trong tiếng Anh. Từ này bắt nguồn từ tiếng Anh cổ “Mai Dun” – nghĩa là “đồi lớn”. Ảnh: Pinterest.
Thành từng là trung tâm quyền lực của người Durotriges. Bộ tộc này kiểm soát phần lớn vùng Dorset trước khi La Mã xâm chiếm. Ảnh: Pinterest.
Thành từng là trung tâm quyền lực của người Durotriges. Bộ tộc này kiểm soát phần lớn vùng Dorset trước khi La Mã xâm chiếm. Ảnh: Pinterest.
Người La Mã từng chiếm đóng thành. Sau khi xâm lược Anh, họ biến nơi đây thành căn cứ quân sự tạm thời. Ảnh: Pinterest.
Người La Mã từng chiếm đóng thành. Sau khi xâm lược Anh, họ biến nơi đây thành căn cứ quân sự tạm thời. Ảnh: Pinterest.
Thành Maiden gắn với huyền thoại vua Arthur. Một số truyền thuyết cho rằng đây từng là pháo đài của các hiệp sĩ Arthurian. Ảnh: Pinterest.
Thành Maiden gắn với huyền thoại vua Arthur. Một số truyền thuyết cho rằng đây từng là pháo đài của các hiệp sĩ Arthurian. Ảnh: Pinterest.
Địa điểm này từng được dùng trong Thế chiến II. Quân đội Anh tận dụng địa hình cao của thành để làm khu vực huấn luyện và quan sát. Ảnh: discoveringbritain.org.
Địa điểm này từng được dùng trong Thế chiến II. Quân đội Anh tận dụng địa hình cao của thành để làm khu vực huấn luyện và quan sát. Ảnh: discoveringbritain.org.
Ngày nay thành là Di sản quốc gia Anh. Di tích được bảo tồn và mở cửa cho du khách khám phá nền văn hóa cổ xưa. Ảnh: Pinterest.
Ngày nay thành là Di sản quốc gia Anh. Di tích được bảo tồn và mở cửa cho du khách khám phá nền văn hóa cổ xưa. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Di tích thành Maiden #Lịch sử cổ đại châu Âu #Pháo đài đất lớn nhất châu Âu #Huyền thoại vua Arthur #Văn hóa người Celt và La Mã #Thời kỳ đồ sắt và chiến tranh huyền thoại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT