Tận mục mộ đá gần 5.000 tuổi chứa đầy văn tự cổ

Giải mã

Tận mục mộ đá gần 5.000 tuổi chứa đầy văn tự cổ

Maeshowe là một trong những công trình mộ đá tiền sử vĩ đại nhất châu Âu, gắn liền với nhiều câu chuyện kỳ bí và những bí mật khảo cổ hấp dẫn.

T.B (tổng hợp)
Xây dựng từ khoảng năm 2.800 TCN. Mộ đá Maeshowe được dựng vào thời kỳ đồ đá mới, là một trong những lăng mộ cổ nhất còn tồn tại ở châu Âu. Ảnh: orkneyology.com.
Xây dựng từ khoảng năm 2.800 TCN. Mộ đá Maeshowe được dựng vào thời kỳ đồ đá mới, là một trong những lăng mộ cổ nhất còn tồn tại ở châu Âu. Ảnh: orkneyology.com.
Cấu trúc kiến trúc tinh vi. Ngôi mộ có hành lang dài dẫn vào buồng trung tâm, được xây dựng bằng những khối đá khổng lồ xếp chồng không cần chất kết dính. Ảnh: visitscotland.net.
Cấu trúc kiến trúc tinh vi. Ngôi mộ có hành lang dài dẫn vào buồng trung tâm, được xây dựng bằng những khối đá khổng lồ xếp chồng không cần chất kết dính. Ảnh: visitscotland.net.
Liên quan đến hiện tượng Mặt trời đông chí. Vào ngày đông chí, ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng qua lối vào, rọi sáng buồng mộ, cho thấy sự hiểu biết thiên văn sâu sắc của người tiền sử. Ảnh: sobt.co.uk.
Liên quan đến hiện tượng Mặt trời đông chí. Vào ngày đông chí, ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng qua lối vào, rọi sáng buồng mộ, cho thấy sự hiểu biết thiên văn sâu sắc của người tiền sử. Ảnh: sobt.co.uk.
Gắn với nhiều truyền thuyết dân gian. Người dân địa phương từng tin rằng mộ đá này là nơi ở của các linh hồn hay thậm chí là người khổng lồ. Ảnh: northlinkferries.co.uk.
Gắn với nhiều truyền thuyết dân gian. Người dân địa phương từng tin rằng mộ đá này là nơi ở của các linh hồn hay thậm chí là người khổng lồ. Ảnh: northlinkferries.co.uk.
Từng bị cướp phá bởi người Viking. Các bản khắc rune kể rằng người Viking đã đột nhập Maeshowe để tìm kho báu, khiến di tích bị xáo trộn từ rất sớm. Ảnh: orkneyology.com.
Từng bị cướp phá bởi người Viking. Các bản khắc rune kể rằng người Viking đã đột nhập Maeshowe để tìm kho báu, khiến di tích bị xáo trộn từ rất sớm. Ảnh: orkneyology.com.
Nơi chứa nhiều khắc chữ rune của người Viking. Trong lòng mộ có hơn 30 bản khắc rune do người Viking để lại, biến nơi đây thành “bảo tàng chữ rune” lớn nhất ở châu Âu. Ảnh: orkney.com.
Nơi chứa nhiều khắc chữ rune của người Viking. Trong lòng mộ có hơn 30 bản khắc rune do người Viking để lại, biến nơi đây thành “bảo tàng chữ rune” lớn nhất ở châu Âu. Ảnh: orkney.com.
Điểm khảo cổ nổi tiếng. Maeshowe thu hút hàng ngàn du khách và các nhà nghiên cứu, trở thành địa điểm quan trọng để tìm hiểu về đời sống thời kỳ đồ đá mới. Ảnh: orkney.com.
Điểm khảo cổ nổi tiếng. Maeshowe thu hút hàng ngàn du khách và các nhà nghiên cứu, trở thành địa điểm quan trọng để tìm hiểu về đời sống thời kỳ đồ đá mới. Ảnh: orkney.com.
Là một phần của di sản thế giới UNESCO. Maeshowe cùng với các công trình thời đồ đá khác ở Orkney được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1999. Ảnh: disney.com.
Là một phần của di sản thế giới UNESCO. Maeshowe cùng với các công trình thời đồ đá khác ở Orkney được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1999. Ảnh: disney.com.
T.B (tổng hợp)
#mộ đá cổ Đại Tây Dương #văn tự cổ Viking #kiến trúc mộ đá tiền sử #bảo tàng chữ rune #di sản thế giới UNESCO #khảo cổ mộ đá Maeshowe

