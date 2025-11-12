Tận mục loài nấm có súc tu 'quái vật', tỏa mùi như thây ma

Giữa khu rừng ẩm lạnh ở châu Âu, một sinh vật đỏ rực vươn lên từ đất, tựa xúc tu quái vật – đó chính là nấm “ngón tay quỷ” (Clathrus archeri).
Subaru Forester 2026 đã chính thức đra mắt người dùng Việt. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản thay vì Thái Lan, nên giá bán dự kiến sẽ tăng mạnh.
Coser hàng đầu Trung Quốc Takomayuyi khiến cộng đồng mạng dậy sóng với loạt ảnh nghệ thuật đầy quyến rũ và thần thái cuốn hút.
Asus ROG Xbox Ally X mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà, thiết kế tay cầm cực thoải mái và hiệu năng vượt trội nhờ chip Ryzen AI Z2 Extreme.
Trong thời gian tới, có 3 tuổi gặp nhiều may mắn, công việc diễn ra thuận lợi.
Giữa lòng sa mạc Iraq, đại thánh đường Samarra vươn cao với tháp xoắn ốc kỳ vĩ, là biểu tượng của kiến trúc Hồi giáo đầu thời Abbasid.
Nhiều loại cây gia vị quen thuộc vừa dễ trồng lại có khả năng đuổi muỗi tự nhiên nhờ tinh dầu đặc trưng.
Trong cuộc khai quật tại khu định cư của người Celtic ở Ba Lan, các chuyên gia đã tìm thấy dụng cụ phẫu thuật hộp sọ khoảng 2.300 năm tuổi.
Google khuyến nghị 3 tỷ người dùng Gmail nên bỏ mật khẩu truyền thống và chuyển sang mã khóa để bảo vệ tài khoản tốt hơn.
Cuối ngày dài căng thẳng, một ly đồ uống ấm có thể giúp thư giãn cơ thể, xua tan mệt mỏi và hỗ trợ giấc ngủ sâu, dễ chịu hơn.
Ngô Thanh Vân - Huy Trần chỉ hé lộ một phần gương mặt bé Gạo khiến nhiều người tò mò diện mạo của nhóc tì hơn 3 tháng tuổi.
Elon Musk ví AI như “cơn sóng thần siêu thanh” đang đe dọa công việc văn phòng, đặc biệt là các vị trí xử lý dữ liệu và hành chính.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 13/11, Bọ Cạp tài lộc rực rỡ, dễ thành công. Ma Kết nên nhẫn nhịn thì sẽ được việc.
Lilly Luta gây ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào và phong cách lộng lẫy trong bộ ảnh mùa đông lãng mạn giữa tuyết rơi.
Trên trang cá nhân, người mẫu Hương Liên khoe ảnh diện áo dài trong lễ rước dâu và bộ ảnh cưới đẹp như cổ tích.
Là một trong những nền văn minh bí ẩn và có ảnh hưởng sâu rộng ở châu Âu cổ, người Celt để lại di sản phong phú về ngôn ngữ, nghệ thuật và tín ngưỡng.
Các nhà thiên văn học ghi nhận một hố đen siêu khổng lồ đã xé toạc và "ngấu nghiến" một ngôi sao, tạo ra vụ bùng phát ánh sáng bằng 10 nghìn tỷ Mặt trời.
Honda xác nhận sẽ giới thiệu mẫu xe MPV 7 chỗ StepWGN 2026 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Thái Lan (Motor Expo) diễn ra vào ngày 28/11 tới đây.
Nét đẹp vừa mong manh lại có chút gợi cảm của Karimova Elina trong loạt ảnh mới khiến người đối diện không khỏi xao xuyến.
Ngô Thanh Vân dành nhiều lời ngọt ngào ca ngợi Huy Trần nhân dịp sinh nhật ông xã. Hoa hậu Tiểu Vy đẹp lộng lẫy khi tham dự sự kiện.
CEO OpenAI Sam Altman không chịu trách nhiệm tài chính cá nhân dù công ty đang chi hàng tỷ USD và thua lỗ nặng vì đầu tư AI.