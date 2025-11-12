Hà Nội

Tận mục loài nấm có súc tu 'quái vật', tỏa mùi như thây ma

Giải mã

Tận mục loài nấm có súc tu 'quái vật', tỏa mùi như thây ma

Giữa khu rừng ẩm lạnh ở châu Âu, một sinh vật đỏ rực vươn lên từ đất, tựa xúc tu quái vật – đó chính là nấm “ngón tay quỷ” (Clathrus archeri).

Nguồn gốc từ châu Úc. Nấm ngón tay quỷ có nguồn gốc từ Úc và New Zealand, nhưng lan sang châu Âu trong thế kỷ 20. Ảnh: Pinterest.
Nguồn gốc từ châu Úc. Nấm ngón tay quỷ có nguồn gốc từ Úc và New Zealand, nhưng lan sang châu Âu trong thế kỷ 20. Ảnh: Pinterest.
Hình dạng như xúc tu quái vật. Khi trưởng thành, nấm mở ra bốn đến tám “ngón” đỏ tươi, trông như bàn tay máu, vươn lên từ mặt đất. Ảnh: Pinterest.
Hình dạng như xúc tu quái vật. Khi trưởng thành, nấm mở ra bốn đến tám “ngón” đỏ tươi, trông như bàn tay máu, vươn lên từ mặt đất. Ảnh: Pinterest.
Mùi hôi đặc trưng để thu hút ruồi. Nấm phát ra mùi xác thối để dụ ruồi đến, giúp phát tán bào tử. Ảnh: Pinterest.
Mùi hôi đặc trưng để thu hút ruồi. Nấm phát ra mùi xác thối để dụ ruồi đến, giúp phát tán bào tử. Ảnh: Pinterest.
Thuộc họ nấm “lồng” kỳ dị. Chúng thuộc một họ nấm đặc biệt, vốn có hình cầu bao quanh khi chưa bung “xúc tu”. Ảnh: Pinterest.
Thuộc họ nấm “lồng” kỳ dị. Chúng thuộc một họ nấm đặc biệt, vốn có hình cầu bao quanh khi chưa bung “xúc tu”. Ảnh: Pinterest.
Phát triển cực nhanh. Chỉ trong vài giờ, nấm có thể từ một quả trứng nhỏ bung ra hình dạng “ngón tay quỷ” hoàn chỉnh. Ảnh: Pinterest.
Phát triển cực nhanh. Chỉ trong vài giờ, nấm có thể từ một quả trứng nhỏ bung ra hình dạng “ngón tay quỷ” hoàn chỉnh. Ảnh: Pinterest.
Không độc nhưng không ai dám ăn. Dù không có độc tố, mùi hôi khiến loài nấm này khiến con người tránh xa. Ảnh: Pinterest.
Không độc nhưng không ai dám ăn. Dù không có độc tố, mùi hôi khiến loài nấm này khiến con người tránh xa. Ảnh: Pinterest.
Trở thành chủ đề yêu thích của nhiếp ảnh thiên nhiên. Vẻ ngoài siêu thực của nấm ngón tay quỷ khiến chúng thường xuất hiện trong các bộ sưu tập ảnh kỳ dị và huyền bí. Ảnh: Pinterest.
Trở thành chủ đề yêu thích của nhiếp ảnh thiên nhiên. Vẻ ngoài siêu thực của nấm ngón tay quỷ khiến chúng thường xuất hiện trong các bộ sưu tập ảnh kỳ dị và huyền bí. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Nấm hình thù kỳ dị #Nấm ngón tay quỷ #Hành vi phát tán bào tử #Mùi hôi và thu hút ruồi #Sinh vật rừng châu Âu #Họ nấm lồng kỳ dị

