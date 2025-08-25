Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tận mục loài hoa hiếm mới phát hiện ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Giải mã

Tận mục loài hoa hiếm mới phát hiện ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Trong công bố trên Tạp chí thực vật học Nhật Bản, các nhà khoa học thông báo về việc phát hiện một loài thực vật mới ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 23/8, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông tin các nhà khoa học vừa công bố trên Tạp chí thực vật học Nhật Bản, số kỷ niệm 100 năm về phát hiện một loài thực vật mới.
Vào ngày 23/8, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông tin các nhà khoa học vừa công bố trên Tạp chí thực vật học Nhật Bản, số kỷ niệm 100 năm về phát hiện một loài thực vật mới.
Cụ thể, trong thời gian thực hiện chương trình hợp tác giữa Viện Sinh học nhiệt đới và Trường Đại học Bảo tàng Kagoshima (Nhật Bản) về đào tạo và nghiên cứu đa dạng sinh học cuối năm 2024, đoàn nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực vật trên núi đá vôi tại nhiều khu vực trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng như: Trạ Ang; Ozo; Km 37; Km 40; U Bò; đường 20; thung lũng Sinh Tồn; Khe Gát và Chà Nòi.
Cụ thể, trong thời gian thực hiện chương trình hợp tác giữa Viện Sinh học nhiệt đới và Trường Đại học Bảo tàng Kagoshima (Nhật Bản) về đào tạo và nghiên cứu đa dạng sinh học cuối năm 2024, đoàn nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực vật trên núi đá vôi tại nhiều khu vực trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng như: Trạ Ang; Ozo; Km 37; Km 40; U Bò; đường 20; thung lũng Sinh Tồn; Khe Gát và Chà Nòi.
Theo đó, đoàn nghiên cứu ghi nhận sự hiện diện của các loài thực vật có mạch. Các chuyên gia thu được 520 số hiệu mẫu của khoảng 250 loài, 90 họ thực vật bậc cao có mạch.
Theo đó, đoàn nghiên cứu ghi nhận sự hiện diện của các loài thực vật có mạch. Các chuyên gia thu được 520 số hiệu mẫu của khoảng 250 loài, 90 họ thực vật bậc cao có mạch.
Sau khi phân tích và xử lý số liệu thông tin và mẫu, đoàn nghiên cứu đã công bố 1 loài thực vật mới có tên khoa học là Decaneuropsis phongnhakebangensis thuộc chi Decaneuropsis; họ Asteraceae (họ Cúc); bộ Asterales (bộ Cúc); lớp Magnoliopsida (Ngọc Lan); ngành Tracheophyta (ngành thực vật có mạch).
Sau khi phân tích và xử lý số liệu thông tin và mẫu, đoàn nghiên cứu đã công bố 1 loài thực vật mới có tên khoa học là Decaneuropsis phongnhakebangensis thuộc chi Decaneuropsis; họ Asteraceae (họ Cúc); bộ Asterales (bộ Cúc); lớp Magnoliopsida (Ngọc Lan); ngành Tracheophyta (ngành thực vật có mạch).
Decaneuropsis phongnhakebangensis được thống nhất đặt tên Việt Nam là Bạch Đầu Phong Nha - Kẻ Bàng. Loài thực vật mới này được phát hiện trong rừng cây bụi trên núi đá vôi ở độ cao hơn 700m thuộc diện tích Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Decaneuropsis phongnhakebangensis được thống nhất đặt tên Việt Nam là Bạch Đầu Phong Nha - Kẻ Bàng. Loài thực vật mới này được phát hiện trong rừng cây bụi trên núi đá vôi ở độ cao hơn 700m thuộc diện tích Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Theo đoàn nghiên cứu, Bạch Đầu Phong Nha - Kẻ Bàng là cây bụi leo cao đến 5m. Cành non có lông màu vàng nâu ngắn áp sát, cành già nhẵn. Lá mọc so le, hình trứng ngược hoặc hình bầu dục, mỏng, mặt trên nhẵn, không có tuyến, mặt dưới có lông thưa, không có tuyến. Cuống lá dài từ 0,2 - 0,9 cm. Cụm hoa mọc ở đầu cành hoặc nách lá, đơn độc hoặc 2-3 cụm.
Theo đoàn nghiên cứu, Bạch Đầu Phong Nha - Kẻ Bàng là cây bụi leo cao đến 5m. Cành non có lông màu vàng nâu ngắn áp sát, cành già nhẵn. Lá mọc so le, hình trứng ngược hoặc hình bầu dục, mỏng, mặt trên nhẵn, không có tuyến, mặt dưới có lông thưa, không có tuyến. Cuống lá dài từ 0,2 - 0,9 cm. Cụm hoa mọc ở đầu cành hoặc nách lá, đơn độc hoặc 2-3 cụm.
Hoa đầu hình chuông, đường kính 1,6 - 1,8cm, có cuống dài 2 - 7 mm. Tràng hoa hình phễu, màu tím sẫm, dài 12,3 mm. Nhị đính trên tràng, dài 4,3 mm. Bầu nhụy hình trụ, dài 5 - 5,8mm, có 11 - 12 gờ. Lông mào dài khoảng 9,5 mm, màu vàng nâu. Ảnh: Báo Quảng Trị.
Hoa đầu hình chuông, đường kính 1,6 - 1,8cm, có cuống dài 2 - 7 mm. Tràng hoa hình phễu, màu tím sẫm, dài 12,3 mm. Nhị đính trên tràng, dài 4,3 mm. Bầu nhụy hình trụ, dài 5 - 5,8mm, có 11 - 12 gờ. Lông mào dài khoảng 9,5 mm, màu vàng nâu. Ảnh: Báo Quảng Trị.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#phát hiện loài thực vật mới #Bạch Đầu Phong Nha - Kẻ Bàng #Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT