Tan chảy với khoảnh khắc 2 chú chim cánh cụt nhường nhau trên 'cao tốc'

Ở Nam Cực, chim cánh cụt đi trên con đường tuyết hình thành qua nhiều thế hệ, thể hiện kỹ năng định hướng đáng kinh ngạc, truyền cảm hứng cho các nhà khoa học.

Trường Hân dịch

Một khoảnh khắc dừng lại của 2 chú chim cánh cụt có vẻ tầm thường, nhưng nó lại làm nổi bật hành vi đáng chú ý trong thế giới động vật. Nó thể hiện sự kiên nhẫn, nhận thức không gian và bản năng định hướng hiệu quả ngay cả khi gặp chướng ngại vật, theo Money Control.

Môi trường khắc nghiệt ở Nam Cực đòi hỏi sự chính xác và khả năng thích ứng. Mỗi bước đi trên tuyết đều được tính toán kỹ lưỡng, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo sự sống còn trên địa hình hiểm trở.

Video: @sciencegirl / X

"Đường cao tốc Penguin" được hé lộ

Tại những vùng băng giá rộng lớn của Nam Cực, chim cánh cụt tạo ra những con đường mòn liên tục trên băng và tuyết. Các nhà khoa học gọi những tuyến đường không chính thức này là "đường cao tốc chim cánh cụt". Chim cánh cụt đi theo những con đường này giữa các khu vực sinh sản, khu vực kiếm ăn và đại dương. Việc sử dụng lặp đi lặp lại tạo ra một con đường có lực cản thấp, giúp tiết kiệm năng lượng trong những chuyến đi dài trên tuyết.

Gần đây, một con đường cao tốc như vậy đã trở thành bối cảnh cho một cuộc gặp gỡ gây sốt trên mạng: một chú chim cánh cụt dừng lại khi một cặp đôi chặn đường nó, kiên nhẫn chờ đợi trước khi tiếp tục hành trình.

Ai đã tạo ra Đường cao tốc Chim cánh cụt?

Những con đường băng giá này không phải do con người tạo ra, mà chính là do những chú chim cánh cụt tạo nên. Trên khắp các thuộc địa ở Nam Cực, nhiều thế hệ chim cánh cụt liên tục đi lại trên cùng một tuyến đường giữa khu vực sinh sản và đại dương. Theo thời gian, những bước chân không ngừng nghỉ của chúng đã tạo nên những con đường xuyên qua lớp tuyết dày, làm giảm sức cản và giúp việc di chuyển dễ dàng hơn.

Một hành trình êm đềm xuyên qua tuyết

Mặc dù di chuyển theo đàn lớn, chim cánh cụt hiếm khi va chạm trên những con đường này. "Đường cao tốc chim cánh cụt" cung cấp đủ không gian cho nhiều con chim cùng diễu hành sát nhau, giữ cho vây và thân mình thẳng hàng.

Điều này giúp giảm căng thẳng và cho phép chúng di chuyển thoải mái trong điều kiện lạnh giá và khắc nghiệt. Con đường này đóng vai trò như một hành lang tự nhiên, giúp chim cánh cụt tránh chướng ngại vật và duy trì trật tự xã hội khi di chuyển với số lượng lớn.

Chim cánh cụt khám phá thế giới băng giá

Chim cánh cụt dựa vào trí nhớ, các tín hiệu môi trường và bản năng để tìm đường dọc theo những con đường mòn này. Những con đường mòn lặp đi lặp lại đóng vai trò như những bản đồ sống, dẫn đường cho chúng an toàn đến các khu vực kiếm ăn và trở về tổ. Khả năng ghi nhớ các tuyến đường qua nhiều năm và nhiều thế hệ đảm bảo sự sống còn của chúng trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở Nam Cực.

Tại sao "Đường cao tốc Chim cánh cụt" này lại quan trọng?

Hệ thống đường cao tốc dành cho chim cánh cụt rất quan trọng đối với việc tiết kiệm năng lượng. Việc đi bộ trên tuyết phủ trắng xóa sẽ tiêu hao năng lượng quý giá, đặc biệt là trong mùa sinh sản và kiếm ăn. Nó cũng giúp giảm nguy cơ bị kẻ săn mồi và thời tiết khắc nghiệt tấn công. Chim cánh cụt có thể di chuyển nhanh hơn, an toàn hơn và theo nhóm đồng bộ, đảm bảo các quần thể phát triển mạnh ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.

