Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã tư Sở ở Hà Nội

Cường khai nhận, trưa 17/12, có sử dụng ma túy. Theo hồ sơ, đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và vừa mới đi cai nghiện bắt buộc về.

Gia Đạt

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã tư Sở về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

2.jpg
Đối tượng Doãn Việt Cường tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 12h00 ngày 17/12/2025, Doãn Việt Cường (SN 1982, trú tại: Khương Đình, Hà Nội) điều khiển xe ô hướng đường Láng đi Trường Chinh. Khi đến đoạn đường đối diện số 34 đường Láng, phường Đống Đa thì va chạm giao thông với 2 xe ô tô khác khiến xe ô tô của Cường bị lật.

Sau khi xảy ra va chạm, đối tượng có biểu hiện không tỉnh táo. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Đống Đa đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc. Qua test nhanh, Cường dương tính với ma túy. Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận trưa 17/12/2025 có sử dụng ma túy. Theo hồ sơ, đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và vừa mới đi cai nghiện bắt buộc về đầu tháng 7/2025.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Doãn Việt Cường về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo khiến nhiều người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#xe lật #Hà Nội #tài xế #ma túy #cai nghiện #Ngã tư Sở

Bài liên quan

Xã hội

Xe Santa Fe lật nghiêng giữa phố Hà Nội, tài xế có biểu hiện bất thường

Sau khi va chạm hai ô tô cùng chiều, ô tô Santa Fe bị lật nghiêng tại Ngã Tư Sở, tài xế được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài có biểu hiện bất thường.

Ngày 17/12, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an phường Đống Đa làm rõ vụ việc, một chiếc ô tô bị lật nghiêng trên đường Láng (đoạn đối diện số nhà 26 đường Láng, gần Ngã Tư Sở).

4.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Hai xe tải tông nhau trên cao tốc ở Lâm Đồng, tài xế mắc kẹt trong cabin

Hai xe tải lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết xảy ra va chạm, một tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin, khiến giao thông bị gián đoạn.

Sáng 13/12, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, 2 xe tải lưu thông theo hướng Bắc – Nam. Khi đến km153, xe tải giao hàng va chạm vào phía sau xe tải mang biển số Đà Nẵng, khiến phần đầu cabin xe tải giao hàng bị biến dạng nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Xã hội

Va chạm với xe tải trên Quốc lộ 1A, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), khiến người phụ nữ tử vong thương tâm.

Khoảng 13h ngày 8/12, xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng mang BKS 73A - 465.xx di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi lưu thông tới Km579+250 thuộc địa phận phường Hoành Sơn thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 37N1 – 36.9xx do một phụ nữ cầm lái.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống