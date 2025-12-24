Tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã tư Sở ở Hà Nội

Cường khai nhận, trưa 17/12, có sử dụng ma túy. Theo hồ sơ, đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và vừa mới đi cai nghiện bắt buộc về.

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã tư Sở về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Doãn Việt Cường tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 12h00 ngày 17/12/2025, Doãn Việt Cường (SN 1982, trú tại: Khương Đình, Hà Nội) điều khiển xe ô hướng đường Láng đi Trường Chinh. Khi đến đoạn đường đối diện số 34 đường Láng, phường Đống Đa thì va chạm giao thông với 2 xe ô tô khác khiến xe ô tô của Cường bị lật.

Sau khi xảy ra va chạm, đối tượng có biểu hiện không tỉnh táo. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Đống Đa đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc. Qua test nhanh, Cường dương tính với ma túy. Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận trưa 17/12/2025 có sử dụng ma túy. Theo hồ sơ, đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và vừa mới đi cai nghiện bắt buộc về đầu tháng 7/2025.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Doãn Việt Cường về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

