Tạm giữ giám đốc cơ sở nghi sản xuất cà phê giả tại Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc nghi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và thu giữ số lượng lớn nguyên vật liệu nghi dùng sản xuất cà phê giả.

Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với V.M.T. - Giám đốc Công ty N.P GL (SN 1978, trú tại số 96 Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) để phục vụ công tác điều tra.

Kiểm tra cơ sở tại số 96 Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú. Ảnh ANGL

Trước đó, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an phường Hội Phú, Công an xã Gào và các đơn vị liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của V.M.T. tại số 96 Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú và kho xưởng sản xuất tại 278 Trường Sa, xã Gào.

Hiện trường vụ kiểm tra cơ sở nghi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và thu giữ sản phẩm phục vụ điều tra. Ảnh ANGL

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty N.P GL gồm hơn 300kg cà phê thành phẩm mang nhãn hiệu T.K; gần 900kg cà phê nhân.

Lực lượng chức năng kiểm tra số sách chứng từ của cơ sở. Ảnh: ANGL

Có gần 4.000kg cà phê bột đã rang, xay, trộn chờ đóng gói và hơn 4,5 tấn nguyên, phụ liệu dùng trong sản xuất cà phê là hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành, chất tạo màu… cùng nhiều máy móc như máy xay, máy trộn, máy rang, máy ép bao bì, máy đóng ngày sản xuất, hạn sử dụng cũng được lực lượng chức năng thu giữ nhằm phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.