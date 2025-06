Tại sao con ăn khỏe nhưng vẫn thấp còi?

Nutricare Colos24h Grow Plus 2+ mới từ Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ giúp trẻ tăng cân sau 2 tháng Ngay từ khi ra mắt, Nutricare Colos24h Grow Plus 2+ đã chinh phục người tiêu dùng nhờ chất lượng vượt trội, giúp trẻ tăng cân cao khoẻ. Nay sản phẩm đã được cải tiến, mang tới giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân, thấp còi tại Việt Nam.

Nutricare Colos24h Grow Plus 2+ và hành trình chinh phục người tiêu dùng chỉ sau hơn 1 năm ra mắt

Với sứ mệnh và mục tiêu góp phần cải thiện tầm vóc cho trẻ em suy dinh dưỡng, nhẹ cân và thấp còi tại Việt Nam, Nutricare Colos24h Grow Plus 2+ đã được Nutricare cho ra mắt vào tháng 2/2023. Các chuyên gia dinh dưỡng đã nghiên cứu và ứng dụng công thức Cao năng lượng 100 kcal theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào sản phẩm để hỗ trợ trẻ tăng cân, bắt kịp đà tăng trưởng. Đồng thời, Nutricare Colos24h Grow Plus 2+ còn bổ sung Sữa non 24h từ Mỹ giúp tăng cường đề kháng cùng 52 dưỡng chất thiết yếu giúp trẻ cao lớn, khoẻ mạnh hơn.