Du lịch

Bình Liêu mùa thu có gì đặc biệt khiến du khách say lòng?

Bình Liêu mùa thu khoác áo vàng nắng, hoa lau trắng ngút triền đồi, cung đường mây bồng bềnh và bản làng yên bình đầy mê hoặc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nằm ở địa đầu Tổ Quốc, Bình Liêu khoác lên mình vẻ đẹp khiến bất cứ du khách nào cũng phải xao xuyến khi thu về. Ảnh Blog của Rọt
Tiết trời se se, nắng vàng nhẹ rót xuống núi rừng, bầu trời cao xanh biếc, tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh bình yên và tinh khôi. Ảnh Blog của Rọt
Mùa thu ở Bình Liêu không chỉ là mùa để ngắm cảnh, mà còn là dịp để trải nghiệm nhịp sống mộc mạc, trong lành của vùng cao biên giới. Ảnh Blog của Rọt
Một trong những điểm nhấn khiến Bình Liêu nổi bật chính là cung đường “sống lưng khủng long” – con đường đèo uốn lượn, vắt qua các triền núi, tạo cảm giác như đang đi giữa tầng mây bồng bềnh. Ảnh Blog của Rọt
Dọc đường, du khách có thể dừng lại chụp ảnh, ngắm nhìn biển mây trắng xóa phía dưới và tận hưởng không gian yên bình hiếm có ở những nơi khác. Ảnh Blog của Rọt
Từ tháng 9 đến cuối tháng 11, hoa lau bung nở trắng xóa khắp triền đồi, điểm xuyết trên nền rừng xanh, tạo nên khung cảnh lãng mạn đến nao lòng. Ảnh Blog của Rọt
Không chỉ có thiên nhiên, phiên chợ vùng cao với sắc màu rực rỡ của người Dao, Tày, Sán Chỉ cũng là trải nghiệm không thể bỏ qua. Ảnh Blog của Rọt
Tại đây, du khách có thể hòa mình vào đời sống mộc mạc nhưng tràn đầy sức sống của đồng bào vùng biên, thưởng thức các món ăn dân dã và mua những sản vật địa phương. Ảnh Blog của Rọt
Bình Liêu mùa thu không chỉ đẹp mà còn mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và văn hóa vùng cao. Mùa thu nơi đây chỉ ghé qua một lần trong năm, ngắn ngủi nhưng mê hoặc, khiến bất cứ ai lỡ hẹn cũng phải tiếc nuối. Ảnh Blog của Rọt
#du lịch Bình Liêu mùa thu #cảnh đẹp Bình Liêu #hoa lau trắng Bình Liêu #cung đường sống lưng khủng long #biển mây Bình Liêu #phiên chợ vùng cao Bình Liêu

