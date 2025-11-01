Hà Nội

Sunna hóa thân thỏ trắng, chưa tới Halloween fan đã “mất ngủ”

Số hóa

Sunna hóa thân thỏ trắng, chưa tới Halloween fan đã “mất ngủ”

Chưa đến Halloween nhưng hot girl Sunna đã khiến mạng xã hội “bùng cháy” với bộ ảnh hóa thân thành thỏ trắng ngọt ngào, gợi cảm.

Dù không hoạt động nghệ thuật, Sunna (Wilson Nhật Anh, sinh năm 2002) vẫn là cái tên nổi bật trên mạng xã hội với gương mặt lai Tây và vóc dáng nóng bỏng.
Cô nàng sở hữu hơn 400.000 người theo dõi trên Instagram và luôn biết cách khiến fan “đứng ngồi không yên” mỗi lần xuất hiện.
Trong bộ ảnh mới, Sunna hóa thân thành thỏ trắng với corset hồng pastel khoe trọn đường cong gợi cảm và đôi chân dài nuột nà.
Mái tóc búi cao, đôi tai thỏ xinh xắn cùng phong cách trang điểm ngọt ngào khiến Sunna vừa đáng yêu vừa quyến rũ “chết người”.
Không cần chờ đến Halloween, loạt ảnh đã khiến MXH “bốc cháy”, hàng loạt bình luận khen ngợi vẻ đẹp và thần thái của cô nàng.
Nhiều người nhận xét Sunna ngày càng thăng hạng nhan sắc, đồng thời ngưỡng mộ sự đầu tư chỉn chu trong từng concept chụp hình.
Bộ ảnh đạt lượng tương tác “khủng” chỉ sau vài giờ đăng, khẳng định sức hút của Sunna trên mạng xã hội.
Phong cách sexy pha chút fantasy giúp cô nàng ghi điểm mạnh, hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ cho fan trong thời gian tới.
