'Hồi sinh' loài cá sấu cổ đại ăn thịt cả khủng long

Giải mã

Các chuyên gia tái tạo thành công một bản sao hóa thạch tuyệt đẹp của cá sấu Deinosuchus - loài động vật khổng lồ có thể ăn cả những con khủng long lớn nhất.

Tâm Anh (theo Earth, Livescience)
Loài cá sấu Deinosuchus schwimmeri sống dọc vùng đồng bằng ven biển phía đông Bắc Mỹ trong khoảng thời gian từ 83 triệu đến 76 triệu năm trước. Ảnh: Earth.com.
Các mẫu hóa thạch của loài cá sấu Deinosuchus schwimmeri được tìm thấy tại nhiều tiểu bang của Mỹ đã giúp các chuyên gia có nhiều thông tin về đặc điểm, thói quen, hành vi... của loài động vật khổng lồ này. Ảnh: Bob Nicholls.
Dựa trên những hóa thạch được tìm thấy, các chuyên gia tái tạo thành công một bản sao hóa thạch tuyệt đẹp của cá sấu Deinosuchus schwimmeri. Nhờ đó, mọi người có thể nhìn ngược về quá khứ để tìm hiểu về cuộc sống của một loài động vật từng thống trị thế giới. Ngay cả khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex cũng không phải là đối thủ của loài cá sấu này. Ảnh: Science Daily.
Theo các nhà nghiên cứu, cá sấu Deinosuchus schwimmeri là một trong những giống cá sấu lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất với kích thước cơ thể có thể lên tới 9,6m. Ảnh: Cnet.
Deinosuchus schwimmeri là loài ăn thịt lớn nhất trong hệ sinh thái của nó và sống bán thủy sinh. Ảnh: Cnet.
Các nhà khoa học cho hay Deinosuchus schwimmeri là động vật săn mồi cơ hội. Do kích thước cơ thể khổng lồ nên gần như mọi động vật trong môi trường sống đều có thể trở thành thức ăn của chúng. Ảnh: Columbus State University.
Giới nghiên cứu tìm thấy nhiều vết cắn của các con cá sấu Deinosuchus schwimmeri trên nhiều mẫu vật như mai rùa, xương khủng long. Ảnh: Tellus Science Museum.
Các chuyên gia nhận định Deinosuchus thuộc loài cá sấu alligator thay vì cá sấu crocodile đang thống trị nhiều vùng nhiệt đới hiện nay. Loài cá sấu Deinosuchus có họ gần hơn với cá sấu mõm ngắn. Phần mõm của chúng rất dài và bè rộng, nhưng phình ra ở mặt trước quanh mũi. Ảnh: David W. Miller.
Deinosuchus "bốc hơi" trước cuộc đại tuyệt chủng cuối thời khủng long (Đại Trung Sinh). Nguyên nhân khiến loài động vật ăn thịt khổng lồ này tuyệt chủng đến nay vẫn là điều bí ẩn. Ảnh: Getty Images.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Earth, Livescience)
#Hóa thạch cá sấu cổ đại #Loài Deinosuchus khổng lồ #cá sấu Deinosuchus schwimmeri #khủng long

