Sự thật về loại hạt khổng lồ sắp tuyệt chủng, 71 triệu đồng/hạt

Kinh doanh

Hạt của loài cọ coco de mer lớn nhất hành tinh, giá hơn 71 triệu đồng/hạt, nằm trong sách đỏ thế giới, đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trên quần đảo Seychelles, loài cọ coco de mer (còn gọi dừa đôi) sở hữu quả và hạt giống lớn nhất thế giới, mỗi quả nặng trung bình 42 kg, trong khi hạt nặng khoảng 18 đến 20kg. Ảnh: iStock
Trên quần đảo Seychelles, loài cọ coco de mer (còn gọi dừa đôi) sở hữu quả và hạt giống lớn nhất thế giới, mỗi quả nặng trung bình 42 kg, trong khi hạt nặng khoảng 18 đến 20kg. Ảnh: iStock
Với vòng đời chậm, mất tới 50 năm trưởng thành, coco de mer là một kỳ quan sinh học thực sự. Ảnh: Internet
Với vòng đời chậm, mất tới 50 năm trưởng thành, coco de mer là một kỳ quan sinh học thực sự. Ảnh: Internet
Dù chưa được khoa học xác nhận nhưng loại hạt khổng lồ này vẫn được coi là “kỳ quan thiên nhiên” quý hiếm, từng được rao bán từ 500 đến 2.000 bảng Anh (tương đương khoảng 17 đến hơn 71 triệu đồng mỗi hạt). Ảnh: Anjaonadventure
Dù chưa được khoa học xác nhận nhưng loại hạt khổng lồ này vẫn được coi là "kỳ quan thiên nhiên" quý hiếm, từng được rao bán từ 500 đến 2.000 bảng Anh (tương đương khoảng 17 đến hơn 71 triệu đồng mỗi hạt). Ảnh: Anjaonadventure
Coco de mer chỉ mọc tự nhiên trên hai hòn đảo ở Seychelles nên quý hiếm và độc đáo nhất hành tinh. Ảnh: JSTOR Daily
Coco de mer chỉ mọc tự nhiên trên hai hòn đảo ở Seychelles nên quý hiếm và độc đáo nhất hành tinh. Ảnh: JSTOR Daily
Trong tiếng Pháp, "Coco de Mer" có nghĩa là "dừa biển", được các thủy thủ và cướp biển đặt ra từ rất lâu trước khi loài cây này được phát hiện ở Seychelles. Ảnh: iStock
Trong tiếng Pháp, "Coco de Mer" có nghĩa là "dừa biển", được các thủy thủ và cướp biển đặt ra từ rất lâu trước khi loài cây này được phát hiện ở Seychelles. Ảnh: iStock
Dù người ta tin rằng ong và ruồi đóng một vai trò nhất định, nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy phần lớn sự thụ phấn được thực hiện bởi tắc kè và gió. Ảnh: Anjaonadventure
Dù người ta tin rằng ong và ruồi đóng một vai trò nhất định, nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy phần lớn sự thụ phấn được thực hiện bởi tắc kè và gió. Ảnh: Anjaonadventure
Lá của loài cây này lớn nhất và có tuổi thọ dài nhất trong giới thực vật. Lá hình quạt khổng lồ màu xanh ngọc lục bảo có thể dài tới 6m, rộng 3m và tuổi thọ 50 năm. Ảnh: Inside Seychelles
Lá của loài cây này lớn nhất và có tuổi thọ dài nhất trong giới thực vật. Lá hình quạt khổng lồ màu xanh ngọc lục bảo có thể dài tới 6m, rộng 3m và tuổi thọ 50 năm. Ảnh: Inside Seychelles
Hạt Coco de Mer mất từ ​​6-10 năm để trưởng thành sau khi thụ phấn và mất đến hai năm để nảy mầm. Ảnh: Anjaonadventure
Hạt Coco de Mer mất từ ​​6-10 năm để trưởng thành sau khi thụ phấn và mất đến hai năm để nảy mầm. Ảnh: Anjaonadventure
Tán lá khổng lồ hoạt động như một “mái che” hứng nước mưa và dẫn dòng chảy dọc thân cây. Dòng nước này cuốn theo phấn hoa, hoa rụng, phân chim và các chất hữu cơ khác, biến vùng đất quanh gốc trở nên màu mỡ. Ảnh: Anjaonadventure
Tán lá khổng lồ hoạt động như một "mái che" hứng nước mưa và dẫn dòng chảy dọc thân cây. Dòng nước này cuốn theo phấn hoa, hoa rụng, phân chim và các chất hữu cơ khác, biến vùng đất quanh gốc trở nên màu mỡ. Ảnh: Anjaonadventure
Hiện nay, do khai thác quá mức và tốc độ sinh trưởng chậm, số lượng cây coco de mer trong tự nhiên chỉ còn khoảng 8.000 cây trưởng thành, tập trung chủ yếu ở hai đảo Praslin và Curieuse. Ảnh: Amusing Planet
Hiện nay, do khai thác quá mức và tốc độ sinh trưởng chậm, số lượng cây coco de mer trong tự nhiên chỉ còn khoảng 8.000 cây trưởng thành, tập trung chủ yếu ở hai đảo Praslin và Curieuse. Ảnh: Amusing Planet
Vì vậy, loài cây này đã được đưa vào danh sách nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách đỏ IUCN. Ảnh: The Blonde Abroad
Vì vậy, loài cây này đã được đưa vào danh sách nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách đỏ IUCN. Ảnh: The Blonde Abroad
Để bảo tồn, hạt giống được nhân trồng cả trong tự nhiên lẫn tại các vườn bách thảo trên thế giới, nhiều nơi còn phải đặt trong lồng sắt nhằm ngăn chặn tình trạng săn trộm. Ảnh: BBC
Để bảo tồn, hạt giống được nhân trồng cả trong tự nhiên lẫn tại các vườn bách thảo trên thế giới, nhiều nơi còn phải đặt trong lồng sắt nhằm ngăn chặn tình trạng săn trộm. Ảnh: BBC
