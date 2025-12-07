Hà Nội

Sự thật rùng mình sau chiếc bình đồng chứa đầy vàng thời Thập tự chinh

Kho tri thức

Sự thật rùng mình sau chiếc bình đồng chứa đầy vàng thời Thập tự chinh

Chiếc bình đồng chứa đầy vàng Byzantine được tìm thấy ở cảng Caesarea gắn liền với lịch sử rùng rợn.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trong quá trình khai quật tại cảng cổ Caesarea, Israel, các chuyên gia đến từ Cơ Quan Cổ Vật Israel bất ngờ tìm thấy kho báu cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Đó là một chiếc bình cổ ước tính có niên đại hơn 900 năm tuổi, chiếc bình này được tìm thấy nằm giữa hai tảng đá cạnh một mép giếng cổ. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Bên trong chiếc bình bằng đồng này có chứa 24 đồng tiền vàng và một chiếc khuyên tai bằng vàng. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Những đồng tiền vàng này được đúc theo tên (nomisma histamenon) của Hoàng đế Byzantine Michael VII Doukas, người trị vì từ năm 1.071 đến năm 1.079 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Theo các nhà khảo cổ học, kho báu này có niên đại từ cuộc chinh phạt của Thập tự chinh năm 1.101, một trong những sự kiện kịch tính nhất trong lịch sử trung cổ của thành phố cảng Caesarea. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Theo các nguồn tài liệu ghi chép từ thời kỳ này, hầu hết cư dân Caesarea đã bị quân đội của Boudouin I (Baldwin I: 1100-1118) thảm sát vào năm 1.101. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Người ta tin rằng, kho báu đã được cất giấu bởi chủ nhân của nó, hoặc một người nào đó đã chiếm được nó trong cuộc thảm sát, nhưng không bao giờ tìm thấy lại kho báu này, vì họ đã bị giết hoặc bị bắt hay bị bán làm nô lệ. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
