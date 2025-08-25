Hà Nội

Sự thật ít biết về loài khủng long nổi tiếng nhất mọi thời

Sự thật ít biết về loài khủng long nổi tiếng nhất mọi thời

Khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex được coi là loài khủng long nổi tiếng nhất, nhưng đằng sau hình tượng tỉ người biết đến còn nhiều điều lý thú ẩn giấu.

T.B (tổng hợp)
1. Không phải khủng long ăn thịt lớn nhất. Dù rất nổi tiếng, T. rex không phải loài khủng long ăn thịt lớn nhất, mà Spinosaurus mới giữ kỷ lục về kích thước. Ảnh: Pinterest.
2. Thị lực tuyệt vời. Trái với hình ảnh trong phim, T. rex có thị lực cực tốt, thậm chí nhạy gấp nhiều lần đại bàng ngày nay. Ảnh: Pinterest.
3. Hàm răng tái tạo liên tục. Những chiếc răng dài tới 30 cm của T. rex có thể mọc lại sau khi gãy, tương tự như ở cá mập. Ảnh: Pinterest.
4. Khứu giác siêu nhạy. Các nghiên cứu cho thấy T. rex có khứu giác phát triển vượt trội, giúp săn mồi hoặc tìm xác chết từ khoảng cách rất xa. Ảnh: Pinterest.
5. Khả năng chạy còn gây tranh cãi. Một số nhà khoa học tin rằng T. rex có thể chạy nhanh tới 30 km/h, trong khi ý kiến khác cho rằng nó chỉ đi bộ nhanh vì cơ thể quá nặng. Ảnh: Pinterest.
6. Tay nhỏ nhưng hữu dụng. Dù có cánh tay ngắn và dường như vô dụng, T. rex có thể dùng chúng để giữ chặt bạn tình khi giao phối hoặc hỗ trợ đứng dậy sau khi ngã. Ảnh: Pinterest.
7. Có thể có lông vũ. Một số bằng chứng hóa thạch cho thấy T. rex, đặc biệt là khi còn non, có thể được bao phủ một phần bởi lớp lông vũ. Ảnh: Pinterest.
8. Sống đến cuối kỷ Phấn trắng. T. rex xuất hiện cách đây khoảng 68–66 triệu năm và là một trong những loài khủng long cuối cùng tồn tại trước khi sự kiện đại tuyệt chủng xảy ra. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
