Bí ẩn không lời giải về nền văn minh định hình Hy Lạp cổ

Kho tri thức

Bí ẩn không lời giải về nền văn minh định hình Hy Lạp cổ

Nền văn minh Mycenae, từng thống trị Hy Lạp thời kỳ đồ đồng, để lại những di sản lớn trong truyền thuyết, kiến trúc và ảnh hưởng lâu dài lên văn hóa Hy Lạp cổ.

T.B (tổng hợp)
Xã hội Mycenae có sự quân sự hóa mạnh mẽ. Vũ khí đồng và áo giáp được tìm thấy rất nhiều trong di chỉ Mycenae. Ảnh: Pinterest.
Họ kiểm soát thương mại biển Aegean trong thời cực thịnh. Đồ gốm Mycenae xuất hiện khắp Địa Trung Hải, phản ánh mạng lưới giao thương rộng lớn của họ. Ảnh: Pinterest.
Họ sử dụng chữ Linear B – dạng chữ Hy Lạp sớm nhất. Nhờ các văn tự để lại, nhiều thông tin về quản trị và kinh tế của người Mycenae được giải mã. Ảnh: Pinterest.
Cổng Sư tử ở Mycenae là biểu tượng kiến trúc nổi tiếng nhất. Hai con sư tử khắc đá trên vòm cổng tạo dấu ấn quyền lực trường tồn. Ảnh: Pinterest.
Người Mycenae xây những ngôi mộ lớn gọi là mộ tổ ong hay tholos. Những công trình này có mái vòm đá được xây dựng tài tình, một số vẫn tồn tại đến nay. Ảnh: Pinterest.
Mycenae là cái nôi của nhiều anh hùng trong sử thi Iliad. Agamemnon và nhiều nhân vật huyền thoại được liên hệ với nơi này. Ảnh: Pinterest.
Sự sụp đổ của Mycenae vẫn còn nhiều bí ẩn. Có nhiều giả thuyết về sự suy vong của nền văn minh này như động đất, nội chiến hoặc sự xâm lược của ngoại tộc. Ảnh: Pinterest.
Nền văn minh này đặt nền móng cho Hy Lạp cổ đại. Nhiều yếu tố văn hóa, tôn giáo và nghệ thuật của Mycenae đã được Hy Lạp kế thừa. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Nền văn minh Mycenae #Di sản và truyền thuyết Hy Lạp #Kiến trúc và tượng đài Mycenae #Văn hóa và tôn giáo cổ đại #Thương mại và giao thương Aegean #Chữ viết Linear B và quản trị

