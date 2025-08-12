Hà Nội

Sự thật bất ngờ về Alaska có thể bạn chưa biết

Thế giới

Sự thật bất ngờ về Alaska có thể bạn chưa biết

Tiểu bang Alaska, nơi được chọn để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới, chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết. 

An An (Theo FactFile)
Theo trang The Fact File, tên gọi Alaska có nguồn gốc từ tiếng Aleut và có nghĩa là "vùng đất rộng lớn" hoặc "lục địa". Ảnh: vashurok.ru.
Mỹ đã mua Alaska từ Nga vào ngày 30/3/1867 với giá chỉ 7,2 triệu USD. Ảnh: FF.
Alaska có đường bờ biển dài hơn tổng chiều dài đường bờ biển của tất cả các tiểu bang khác của Mỹ cộng lại. Đường bờ biển của Alaska dài 6.640 dặm (10.686 km). Ảnh: TJ.
Alaska không giáp với bất kỳ tiểu bang nào khác của Mỹ. Ảnh: TA.
Alaska có hơn 3 triệu hồ. Trong đó, hồ George ở Alaska được biết đến là một trong những hồ tự xả lũ lớn nhất ở Bắc Mỹ cho đến năm 1967. Ảnh: Một hồ nước ở Alaska. Ảnh: Adventures.com.
Máy bay là phương tiện di chuyển phổ biến và thiết yếu ở Alaska do địa hình phức tạp và hệ thống đường bộ, đường sắt hạn chế. Ảnh: NHS.
Kẽm là mặt hàng xuất khẩu chính của Alaska. Ảnh: Google.
Với độ cao 6.190 mét, Denali ở Alaska là đỉnh núi cao nhất ở Mỹ và Bắc Mỹ. Ảnh: Wikipedia.
Vào ngày 23/1/1971, nhiệt độ lạnh nhất trong lịch sử Alaska được ghi nhận là -62,2 độ C. Ảnh: TA.
Hồ Hood ở Anchorage là một trong những căn cứ thủy phi cơ bận rộn nhất thế giới. Ảnh: TA.
Đảo Kodiak ở Alaska là nơi sinh sống của loài gấu nâu lớn nhất thế giới - gấu Kodiak (còn được gọi là gấu nâu Alaska). Ảnh: Wikipedia.
Alaska có số lượng núi lửa đang hoạt động nhiều nhất tại Mỹ. Ảnh: Wikipedia.
