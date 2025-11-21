Hà Nội

Startup AI Trung Quốc ung dung dùng 2.300 GPU Blackwell

Số hóa

Startup AI Trung Quốc ung dung dùng 2.300 GPU Blackwell

Dù Mỹ cấm xuất khẩu chip AI, INF Tech Trung Quốc vẫn hợp pháp tiếp cận 2.300 GPU Blackwell.

Thiên Trang (TH)
Mỹ tuyên bố chip NVIDIA Blackwell bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc để ngăn lạm dụng công nghệ.
Tuy nhiên, startup INF Tech tại Thượng Hải vẫn có quyền sử dụng hơn 2.300 GPU Blackwell.
Chuỗi giao dịch bắt đầu từ California, qua Aivres rồi đến Indosat Ooredoo Hutchison ở Indonesia.
Indosat mua 32 rack máy chủ GB200 trị giá 100 triệu USD và ký hợp đồng với INF Tech.
Các server đặt tại Jakarta nhưng INF Tech vẫn truy cập qua nền tảng đám mây.
Về pháp lý, thương vụ này hoàn toàn hợp lệ vì không bên nào nằm trong danh sách đen của Mỹ.
NVIDIA khẳng định đã kiểm tra đối tác, còn INF Tech tuyên bố không nghiên cứu ứng dụng quân sự.
Câu chuyện cho thấy lỗ hổng kiểm soát công nghệ toàn cầu, khi chuỗi cung ứng tạo ra đường vòng hợp pháp.
Thiên Trang (TH)
#AI #GPU #Blackwell #INF Tech #chuỗi cung ứng #Mỹ

