Video: Hyundai SantaFe đạt giải Top Safety Pick+ từ IIHS.

Trong bối cảnh các bài kiểm tra va chạm của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) ngày càng trở nên khắt khe và "nghiệt ngã", tập đoàn Hyundai Motor đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự. Với tổng cộng 21 giải thưởng an toàn đạt được cho năm 2025, gã khổng lồ xe Hàn không chỉ bảo vệ thành công ngôi vương năm thứ hai liên tiếp mà còn thiết lập một tiêu chuẩn mới về an toàn, bỏ xa những đối thủ vốn được coi là biểu tượng của sự bền bỉ như Toyota hay chuẩn mực an toàn như Volvo.

Hãng xe Hyundai thiết lập kỷ lục với 21 giải thưởng an toàn từ IIHS.

Điểm đáng kinh ngạc nhất trong báo cáo năm nay chính là sự áp đảo của Hyundai Motor ở hạng mục cao quý nhất: Top Safety Pick+ (TSP+). Trong số 21 mẫu xe được vinh danh, có tới 18 đại diện đạt chuẩn TSP+, một bước nhảy vọt so với con số 12 của năm trước. Để giành được chứng nhận này, các mẫu xe phải vượt qua bài kiểm tra va chạm chồng lốp trung bình phía trước phiên bản mới với xếp hạng "Tốt". Đây được coi là thử thách khó nhằn nhất hiện nay bởi nó tập trung đặc biệt vào khả năng bảo vệ tính mạng cho hành khách ngồi hàng ghế thứ hai – vị trí thường bị các hãng xe lơ là trong quá trình thiết kế cấu trúc an toàn.

Hyundai khẳng định sức mạnh tuyệt đối với 10 giải thưởng, bao gồm những cái tên quen thuộc như SantaFe, Tucson, Elantra hay dòng xe điện Ioniq 5 và Ioniq 6.

Xét trên từng thương hiệu thành phần, Hyundai khẳng định sức mạnh tuyệt đối với 10 giải thưởng, bao gồm những cái tên quen thuộc tại Việt Nam như SantaFe, Tucson, Elantra hay dòng xe điện Ioniq 5 và Ioniq 6. Thương hiệu hạng sang Genesis cũng không kém cạnh khi sở hữu 6 giải thưởng cho các dòng SUV GV60, GV70 và GV80. Trong khi đó, Kia gây ấn tượng mạnh khi 100% số giải thưởng nhận được đều nằm ở hạng mục TSP+, tiêu biểu là mẫu EV9 và Sorento. Theo các chuyên gia, nền tảng khung gầm xe điện chuyên dụng E-GMP chính là "vũ khí bí mật" tạo nên một lồng bảo vệ vững chắc, giúp xe Hàn đứng vững trước những tác động va chạm cực mạnh.

Trong khi Hyundai thăng hoa, Volvo chỉ còn 3 mẫu xe đạt danh hiệu TSP+ và Toyota (bao gồm cả Lexus) chỉ khiêm tốn với 5 đại diện.

Một thực tế bất ngờ trong báo cáo năm 2025 là sự sa sút của những thương hiệu vốn nổi tiếng về độ an toàn. Trong khi Hyundai thăng hoa, Volvo chỉ còn 3 mẫu xe đạt danh hiệu TSP+ và Toyota (bao gồm cả Lexus) chỉ khiêm tốn với 5 đại diện. Những dòng xe như Toyota RAV4 hay Volvo XC60 đã chính thức bị tước danh hiệu TSP+ do không vượt qua được bài thử nghiệm bảo vệ hàng ghế sau. Nguyên nhân chủ yếu là do dây an toàn ghế sau gây áp lực lớn lên vùng ngực và đầu của hành nhân trẻ em. Ngược lại, nhờ nhanh chóng phổ cập công nghệ căng đai tự động và bộ giới hạn lực cho cả hàng ghế phía sau, các dòng xe của tập đoàn Hyundai đã giành điểm số tuyệt đối.

Thành tích kỷ lục này không chỉ có ý nghĩa về mặt thương hiệu quốc tế mà còn trực tiếp củng cố niềm tin cho khách hàng tại Việt Nam.

Thành tích kỷ lục này không chỉ có ý nghĩa về mặt thương hiệu quốc tế mà còn trực tiếp củng cố niềm tin cho khách hàng tại Việt Nam. Khi những mẫu xe như SantaFe, Tucson hay Elantra đang làm mưa làm gió trên đường phố Việt, người dùng giờ đây có thêm lý do vững chắc để tin rằng lựa chọn của mình là một trong những phương tiện an toàn nhất hành tinh. Việc chú trọng vào công nghệ bảo vệ con người thay vì chỉ tập trung vào trang bị tiện nghi đã giúp Hyundai Motor thay đổi hoàn toàn định kiến, khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên ôtô mới.