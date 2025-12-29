Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Hãng xe Hyundai thiết lập kỷ lục với 21 giải thưởng an toàn từ IIHS

Hyundai Motor xác lập kỷ lục thế giới năm 2025 với 21 giải thưởng an toàn từ IIHS, vượt xa Volvo và Toyota để trở thành "ông vua" bảo vệ hành khách toàn cầu.

Thảo Nguyễn
Video: Hyundai SantaFe đạt giải Top Safety Pick+ từ IIHS.

Trong bối cảnh các bài kiểm tra va chạm của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) ngày càng trở nên khắt khe và "nghiệt ngã", tập đoàn Hyundai Motor đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự. Với tổng cộng 21 giải thưởng an toàn đạt được cho năm 2025, gã khổng lồ xe Hàn không chỉ bảo vệ thành công ngôi vương năm thứ hai liên tiếp mà còn thiết lập một tiêu chuẩn mới về an toàn, bỏ xa những đối thủ vốn được coi là biểu tượng của sự bền bỉ như Toyota hay chuẩn mực an toàn như Volvo.

3-8674.jpg
Hãng xe Hyundai thiết lập kỷ lục với 21 giải thưởng an toàn từ IIHS.

Điểm đáng kinh ngạc nhất trong báo cáo năm nay chính là sự áp đảo của Hyundai Motor ở hạng mục cao quý nhất: Top Safety Pick+ (TSP+). Trong số 21 mẫu xe được vinh danh, có tới 18 đại diện đạt chuẩn TSP+, một bước nhảy vọt so với con số 12 của năm trước. Để giành được chứng nhận này, các mẫu xe phải vượt qua bài kiểm tra va chạm chồng lốp trung bình phía trước phiên bản mới với xếp hạng "Tốt". Đây được coi là thử thách khó nhằn nhất hiện nay bởi nó tập trung đặc biệt vào khả năng bảo vệ tính mạng cho hành khách ngồi hàng ghế thứ hai – vị trí thường bị các hãng xe lơ là trong quá trình thiết kế cấu trúc an toàn.

1-7095.jpg
Hyundai khẳng định sức mạnh tuyệt đối với 10 giải thưởng, bao gồm những cái tên quen thuộc như SantaFe, Tucson, Elantra hay dòng xe điện Ioniq 5 và Ioniq 6.

Xét trên từng thương hiệu thành phần, Hyundai khẳng định sức mạnh tuyệt đối với 10 giải thưởng, bao gồm những cái tên quen thuộc tại Việt Nam như SantaFe, Tucson, Elantra hay dòng xe điện Ioniq 5 và Ioniq 6. Thương hiệu hạng sang Genesis cũng không kém cạnh khi sở hữu 6 giải thưởng cho các dòng SUV GV60, GV70 và GV80. Trong khi đó, Kia gây ấn tượng mạnh khi 100% số giải thưởng nhận được đều nằm ở hạng mục TSP+, tiêu biểu là mẫu EV9 và Sorento. Theo các chuyên gia, nền tảng khung gầm xe điện chuyên dụng E-GMP chính là "vũ khí bí mật" tạo nên một lồng bảo vệ vững chắc, giúp xe Hàn đứng vững trước những tác động va chạm cực mạnh.

4-2437.jpg
Trong khi Hyundai thăng hoa, Volvo chỉ còn 3 mẫu xe đạt danh hiệu TSP+ và Toyota (bao gồm cả Lexus) chỉ khiêm tốn với 5 đại diện.

Một thực tế bất ngờ trong báo cáo năm 2025 là sự sa sút của những thương hiệu vốn nổi tiếng về độ an toàn. Trong khi Hyundai thăng hoa, Volvo chỉ còn 3 mẫu xe đạt danh hiệu TSP+ và Toyota (bao gồm cả Lexus) chỉ khiêm tốn với 5 đại diện. Những dòng xe như Toyota RAV4 hay Volvo XC60 đã chính thức bị tước danh hiệu TSP+ do không vượt qua được bài thử nghiệm bảo vệ hàng ghế sau. Nguyên nhân chủ yếu là do dây an toàn ghế sau gây áp lực lớn lên vùng ngực và đầu của hành nhân trẻ em. Ngược lại, nhờ nhanh chóng phổ cập công nghệ căng đai tự động và bộ giới hạn lực cho cả hàng ghế phía sau, các dòng xe của tập đoàn Hyundai đã giành điểm số tuyệt đối.

2-6178.jpg
Thành tích kỷ lục này không chỉ có ý nghĩa về mặt thương hiệu quốc tế mà còn trực tiếp củng cố niềm tin cho khách hàng tại Việt Nam.

Thành tích kỷ lục này không chỉ có ý nghĩa về mặt thương hiệu quốc tế mà còn trực tiếp củng cố niềm tin cho khách hàng tại Việt Nam. Khi những mẫu xe như SantaFe, Tucson hay Elantra đang làm mưa làm gió trên đường phố Việt, người dùng giờ đây có thêm lý do vững chắc để tin rằng lựa chọn của mình là một trong những phương tiện an toàn nhất hành tinh. Việc chú trọng vào công nghệ bảo vệ con người thay vì chỉ tập trung vào trang bị tiện nghi đã giúp Hyundai Motor thay đổi hoàn toàn định kiến, khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên ôtô mới.

#Hyundai thiết lập kỷ lục an toàn #Hyundai #IIHS #Giải thưởng an toàn #Xe hơi #Bảo hiểm đường bộ

Bài liên quan

Xe

Hyundai Sonata 2027 thế hệ mới lộ diện, ra mắt năm sau

Hyundai vừa xác nhận đang phát triển Sonata thế hệ thứ 9 (mã DN9), chấm dứt đồn đoán kéo dài về tương lai dòng sedan hạng trung từng mang tính biểu tượng này.

Video: Hé lộ Hyundai Sonata 2027 thế hệ mới.

Thông tin được công bố trong bối cảnh thị trường sedan toàn cầu tiếp tục thu hẹp, cho thấy Hyundai đang có bước điều chỉnh chiến lược đáng chú ý đối với danh mục sản phẩm của mình. Trong lúc chờ đợi các nguyên mẫu thử nghiệm chính thức xuất hiện trên đường vào năm 2026, một số bản dựng thiết kế (rendering) đã được cập nhật, hé lộ phần nào diện mạo và định hướng phát triển của Sonata thế hệ mới.

Xem chi tiết

Xe

Hyundai SantaFe Hybrid mới ra mắt Việt Nam đã giảm 50 triệu tại đại lý

Vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ đầu tháng 12/2025 vừa qua, mẫu xe SUV Hyundai SantaFe bản Hybrid đến nay mới bắt đầu được đưa về các đại lý.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai SantaFe Hybrid mới tại Việt Nam.

Ghi nhận thực tế tại một số đại lý khu vực Hà Nội, lượng xe SantaFe Hybrid cập bến đợt đầu vẫn còn hạn chế. Để tăng sức nóng cho tân binh này, một số đại lý đang triển khai chương trình ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng, kéo giá bán thực tế từ 1,369 tỷ xuống còn 1,319 tỷ đồng. Đáng chú ý, các phiên bản thuần xăng cũng đang được đẩy mạnh kích cầu với mức giảm sâu từ 140 đến 170 triệu đồng. Thậm chí, một số đại lý còn sẵn sàng ưu đãi tới 200 triệu đồng cho những mẫu xe sản xuất năm 2024 để dọn kho đón Tết.

Xem chi tiết

Xe

Chi tiết MPV Hyundai Staria 2026, khởi điểm dưới 600 triệu đồng

Hyundai Staria 2026 được cải tiến toàn diện từ thiết kế, công nghệ đến khả năng vận hành và độ êm ái, nhằm tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc xe đa dụng.

2-620.jpg
Dù vẫn còn khá mới mẻ trên đường phố, mẫu MPV cỡ lớn Staria của Hyundai thực tế đã sắp bước sang năm thứ 5 kể từ khi ra mắt vào tháng 4/2021. Để duy trì sức cạnh tranh tại một thị trường thay đổi nhanh chóng, Hyundai đã tiến hành một đợt nâng cấp Staria 2026 và không chỉ dừng lại ở những thay đổi bề mặt.
3-4237.jpg
Nhìn thoáng qua, không dễ để nhận ra những chi tiết mới ở ngoại thất của Hyundai Staria 2026. Tuy nhiên, khi so sánh trực tiếp với phiên bản cũ, có thể thấy mẫu xe này được trang bị dải đèn LED liền mạch kéo dài toàn chiều rộng phía trước, hai bên khắc logo Staria, cụm đèn chiếu sáng thấp được tích hợp gọn gàng hơn và họa tiết mới cho các khe hút gió làm mát ở cản trước.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới