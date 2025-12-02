Hà Nội

AI Trung Quốc chẩn đoán bệnh trong 2 giây gây sốc

Số hóa

AI Trung Quốc chẩn đoán bệnh trong 2 giây gây sốc

Cuộc đối đầu tại Thượng Hải cho thấy AI Trung Quốc vượt trội bác sĩ và AI quốc tế về tốc độ chẩn đoán.

Hội nghị AI Y khoa Pujiang tại Thượng Hải chứng kiến màn đối đầu hiếm có giữa bác sĩ và AI.
Hệ thống AI nội địa chỉ mất chưa đầy 2 giây để chẩn đoán ca bệnh phức tạp của bệnh nhân 73 tuổi.
Trong khi đó, nhóm bác sĩ mất tới 13 phút để phân tích và đưa ra kết luận cuối cùng.
Kết quả cho thấy AI Trung Quốc chẩn đoán chính xác ung thư dạ dày, còn AI quốc tế lại sai lệch.
Mô hình nội địa được huấn luyện từ 30.000 ca thực tế, có khả năng đọc hiểu hình ảnh nội soi.
Giới chức y tế Thượng Hải khẳng định AI sẽ là công cụ bổ trợ, nâng cao năng lực bác sĩ.
Sự kiện làm nóng tranh luận toàn cầu về vai trò thực sự của AI trong môi trường lâm sàng.
Trung Quốc cho thấy bước tiến mạnh mẽ, mở ra viễn cảnh AI trở thành trợ thủ quen thuộc trong y tế.
#AI #Chẩn đoán #Y tế #Thượng Hải #Trung Quốc #AI nội địa

