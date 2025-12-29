Yamaha NMAX 155 2026 - định hình xu hướng dịch chuyển đô thị người dùng Việt

Yamaha NMAX 155 mới tại Việt Nam không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà được xem như một phần quan trọng trong trải nghiệm sống hằng ngày.

Video: Ra mắt xe tay ga Yamaha NMAX 155 2026 mới tại Việt Nam.

Trong bối cảnh các đô thị lớn không ngừng mở rộng và tái cấu trúc hạ tầng, nhu cầu di chuyển của cư dân đô thị cũng đang thay đổi rõ nét. Phương tiện cá nhân không còn đơn thuần là công cụ di chuyển, mà ngày càng trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm sống hằng ngày.

Nhu cầu dịch chuyển của cư dân đô thị đang thay đổi ra sao?

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong cách người dân di chuyển hằng ngày. Việc hình thành các khu đô thị vệ tinh, khu dân cư mới cùng sự phát triển của các trục giao thông kết nối liên vùng khiến quãng đường di chuyển không còn gói gọn trong nội đô mà có thể kéo dài hàng chục kilomet, đan xen giữa những tuyến phố đông đúc và các tuyến đường lớn, đường vành đai hay trục kết nối ngoại ô.

Ông Okutani Masahiro, TGĐ Yamaha Motor Việt Nam tại lễ ra mắt NMAX 155 mới.

Nhịp sống đô thị hiện đại khiến người dùng dành nhiều thời gian hơn trên phương tiện cá nhân, kéo theo yêu cầu cao hơn về sự thoải mái, ổn định và các công nghệ hỗ trợ lái an toàn. Đặc biệt, nhóm cư dân đô thị trẻ có xu hướng tìm kiếm những mẫu xe vừa linh hoạt khi đi phố, vừa tự tin trên những hành trình dài hơn, phản ánh phong cách sống cá nhân. Xu hướng này đã thúc đẩy sự phát triển của các dòng xe tay ga thể thao hướng đến khả năng di chuyển đa dụng trong bối cảnh đô thị mở rộng.

Nhìn từ góc độ nhà sản xuất, Yamaha cho biết những thay đổi trong hành vi di chuyển của người dùng đang tác động trực tiếp đến chiến lược phát triển sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Chia sẻ về các xu hướng chính đang định hình thị trường xe máy hiện nay, ông Okutani Masahiro, Tổng Giám đốc Yamaha Motor Việt Nam, cho biết:

Yamaha NMAX 155 được phát triển đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng.

“Chúng tôi nhận thấy hai xu hướng chính đang định hình thị trường hiện nay. Thứ nhất, các thành phố vệ tinh đang phát triển, dẫn đến thời gian di chuyển dài hơn. Xe tay ga cơ bản đang bộc lộ những hạn chế về sự thoải mái và độ bền, vì vậy khách hàng đang tìm kiếm hiệu suất tốt hơn, khả năng vận hành linh hoạt hơn và trải nghiệm lái mượt mà hơn.

Thứ hai, những người lái xe trẻ tuổi – đặc biệt là những người từ 25 đến 35 tuổi – coi xe máy như một biểu hiện của lối sống và bản sắc cá nhân. Với tốc độ tăng trưởng GDP nhanh chóng của Việt Nam, phân khúc xe cao cấp ngày càng trở nên quan trọng.”

Yamaha NMAX 155 - lời hồi đáp cho xu hướng dịch chuyển

Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Yamaha NMAX 155 thế hệ mới được xem là bước đi phù hợp với xu hướng dịch chuyển hiện nay của cư dân đô thị. Thuộc dòng MAX Series, NMAX 155 được phát triển theo định hướng một mẫu xe tay ga thể thao, cân bằng giữa tính tiện dụng hằng ngày và trải nghiệm lái chất lượng cao.

Hộp số vô cấp điện tử YECVT trên Yamaha NMAX 155 2026 cho phép người lái lựa chọn chế độ vận hành phù hợp với từng điều kiện di chuyển.

Mẫu xe sở hữu thiết kế gọn gàng nhưng vẫn mang dáng dấp thể thao đặc trưng của MAX Series. Các đường nét được tinh chỉnh theo phong cách hiện đại, tạo cảm giác chắc chắn và uy thế khi vận hành trên đường phố. Thiết kế yên hai tầng giúp tối ưu tư thế ngồi cho cả người lái và người ngồi sau, mang lại sự thoải mái khi di chuyển trong thời gian dài - một yếu tố ngày càng quan trọng với cư dân đô thị.

Về khả năng vận hành, NMAX 155 được trang bị động cơ Blue Core 155cc kết hợp công nghệ van biến thiên VVA, cho khả năng vận hành mượt mà ở dải tốc độ thấp và duy trì sức kéo ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao hơn. Trên phiên bản Tech Max, hộp số vô cấp điện tử YECVT sử dụng mô-tơ điện để điều khiển tỷ số truyền, cho phép hệ thống phản hồi chính xác hơn theo thao tác ga của người lái và điều kiện vận hành thực tế. Công nghệ này giúp cải thiện đáng kể cảm giác tăng tốc, đặc biệt trong các tình huống thường gặp khi di chuyển đô thị như vượt xe, nhập làn hoặc tăng tốc sau khi dừng đèn đỏ. Thay vì hiện tượng “trễ ga” vốn phổ biến trên các mẫu xe tay ga truyền thống, YECVT mang lại phản hồi tức thì và tuyến tính hơn, giúp người lái kiểm soát xe một cách chủ động và tự tin hơn.

Các công nghệ an toàn góp phần nâng cao sự tự tin cho người sử dụng trong môi trường giao thông đô thị.

Bên cạnh đó, YECVT còn cho phép người lái lựa chọn chế độ vận hành phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ở chế độ tiêu chuẩn, hệ thống ưu tiên sự êm ái và mượt mà, phù hợp với việc di chuyển hằng ngày trong đô thị. Trong khi đó, chế độ thể thao mang đến khả năng giữ vòng tua cao hơn, tạo cảm giác bốc và rõ ràng hơn khi vặn ga, tiệm cận trải nghiệm điều khiển của xe số tay nhưng vẫn giữ được sự tiện lợi của một mẫu xe tay ga thể thao.

NMAX 155 2026 mới sở hữu trang bị an toàn và công nghệ hỗ trợ lái như phanh ABS hai kênh, giúp hạn chế hiện tượng bó cứng bánh khi phanh gấp.

Ngoài ra, các trang bị an toàn và công nghệ hỗ trợ lái như phanh ABS hai kênh, giúp hạn chế hiện tượng bó cứng bánh khi phanh gấp. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong điều kiện đường trơn trượt, mật độ giao thông cao hoặc các tình huống phanh khẩn cấp thường gặp trong đô thị, góp phần duy trì sự ổn định và khả năng kiểm soát của người lái. Hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control System – TCS) hỗ trợ quản lý độ bám của bánh sau khi tăng tốc, hạn chế hiện tượng trượt bánh trên mặt đường trơn hoặc khi người lái vặn ga đột ngột, giúp gia tăng sự an tâm trong quá trình vận hành, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển trong điều kiện thời tiết thay đổi hoặc trên các cung đường có độ bám không đồng đều.

Hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control System – TCS) trên xe hỗ trợ quản lý độ bám của bánh sau khi tăng tốc, hạn chế hiện tượng trượt bánh trên mặt đường trơn hoặc khi người lái vặn ga đột ngột.

Thông qua ứng dụng Y-Connect, người lái có thể theo dõi các thông tin cơ bản như thông báo cuộc gọi, tin nhắn, tình trạng vận hành, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như lịch bảo dưỡng định kỳ ngay trên màn hình xe hoặc điện thoại thông minh. Hệ thống khóa thông minh Smart Key mang đến sự tiện lợi và an tâm trong quá trình sử dụng hằng ngày nhờ các tính năng định vị xe và cảnh báo chống trộm, giúp tăng cường an ninh khi đỗ xe tại những khu vực đông người.