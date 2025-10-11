Hãng kiểm toán hàng đầu trả giá vì để AI bịa thông tin báo cáo

Deloitte Australia phải hoàn tiền cho chính phủ Úc sau khi báo cáo do AI hỗ trợ bị phát hiện chứa nhiều lỗi nghiêm trọng.
Sau khi được liên tục hé lộ kể từ đầu năm, mẫu naked bike hoài cổ Honda CB1000F 2026 đã được chính thức ra mắt với nền tảng từ người anh em CB1000 Hornet.
Huyền Lizzie mừng lên sóng vai diễn mới trong bộ phim giờ vàng 'Cách em 1 milimet'. Phương Mỹ Chi tạo dáng nhí nhảnh trước giờ duyệt concert.
Lực lượng Trung đoàn Nemesis 412 Ukraine được cho đang sử dụng một loại vũ khí mới có thể vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Nga.
Trong tuần mới, 3 con giáp sẽ có giai đoạn bứt phá mạnh mẽ, sự nghiệp "lên hương", có nhiều vận may tài chính và cuộc sống có nhiều tin vui.
Việc phát hiện phiến đá 3.500 năm tuổi khắc lời nguyền rủa Thống đốc thành phố cổ ở Jerusalem là một phát hiện phi thường, làm rung chuyển khảo cổ thế giới.
Zalo và Messenger đều có tính năng mã hóa đầu cuối giúp tin nhắn của bạn được bảo vệ tuyệt đối, ngay cả nhà cung cấp cũng không thể đọc được.
Đền Yeha – di tích cổ xưa bậc nhất Ethiopia – là minh chứng hùng hồn cho sự phát triển của vương quốc D’mt hơn 2.500 năm trước.
Với cặp nanh dài chết chóc, Machairodus – tổ tiên cổ đại của loài mèo lớn hiện nay – từng là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất thế Miocen.
Giữa làn sóng UAV Shahed, Ukraine tung tên lửa mang đạn chùm FZ123 do Pháp cung cấp, được xem là “lá chắn giá rẻ” nhưng hiệu quả trước mối đe dọa từ trên không.
Vụ cháy ngôi nhà 4 tầng lúc rạng sáng 11/10, trong ngõ sâu ở phố Kim Hoa, TP Hà Nội đã khiến 5 người tử vong.
Sau khi được liên tục hé lộ kể từ đầu năm, mẫu naked bike hoài cổ Honda CB1000F 2026 đã được chính thức ra mắt với nền tảng từ người anh em CB1000 Hornet.
Nga duy trì sức ép tại Dnepropetrovsk, trong khi truyền thông Ukraine thừa nhận nhiều cuộc phản công thất bại và tuyến phòng thủ miền Nam bắt đầu lung lay.
Lamborghini Manifesto là mẫu concept đầy táo bạo, pha trộn phong cách Countach và Fenomeno. Manifesto mang đậm phong cách đặc trưng của hãng xe từ Sant’Agata.
Kết thúc vòng bình chọn đầu tiên của giải The Country's power of the year thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2025, Yến Nhi có mặt trong top 20.
Chiếc Porsche 911 Carrera GTS đời 2018 này lúc được nhập về Việt Nam hơn 8 tỷ đồng, số lượng xe không nhiều và chỉ 1 chiếc mang màu xanh Miami xuất hiện.
Đất nước New Zealand sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, thu hút đông đảo du khách.
Mẫu crossover chạy điện BYD Atto 3 facelift 2026 sẽ được trang bị động cơ mạnh mẽ hơn với công suất lên tới 308 mã lực, lấy từ mẫu xe điện thể thao BYD Seal.
Tung bộ ảnh đi nghỉ dưỡng, nàng hot girl Mai Hương khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ cùng thân hình mảnh mai với vòng eo con kiến hút mắt.
Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào pha nét thơ ngây, nàng hot girl Nguyễn Hạnh khiến người xem không thể rời mắt khi diện thiết kế váy yếm vừa cổ điển pha nét hiện đại.
Được ví như là viên ngọc của bang California (Mỹ), Vườn quốc gia Yosemite có sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên hùng vĩ và lịch sử bảo tồn lâu đời.
Thỏ là những sinh vật nhỏ bé nhưng ẩn chứa vô số điều đáng kinh ngạc về sinh học, hành vi và vai trò trong văn hóa loài người.