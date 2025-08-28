Hà Nội

Spotify bất ngờ ra mắt tính năng nhắn tin trong ứng dụng

Số hóa

Spotify bất ngờ ra mắt tính năng nhắn tin trong ứng dụng

Spotify vừa giới thiệu tính năng Messages cho phép người dùng trò chuyện, chia sẻ nhạc, podcast và audiobook trực tiếp trong ứng dụng nghe nhạc.

Thiên Trang (TH)
Spotify đã chính thức bổ sung dịch vụ nhắn tin nội bộ mang tên Messages.
Spotify đã chính thức bổ sung dịch vụ nhắn tin nội bộ mang tên Messages.
Người dùng có thể chia sẻ bài hát, podcast hoặc sách nói với bạn bè ngay trên ứng dụng.
Người dùng có thể chia sẻ bài hát, podcast hoặc sách nói với bạn bè ngay trên ứng dụng.
Tính năng này áp dụng cho cả tài khoản miễn phí và Premium, từ 16 tuổi trở lên.
Tính năng này áp dụng cho cả tài khoản miễn phí và Premium, từ 16 tuổi trở lên.
Messages chỉ hỗ trợ nhắn tin cá nhân, không có nhóm chat như Messenger hay WhatsApp.
Messages chỉ hỗ trợ nhắn tin cá nhân, không có nhóm chat như Messenger hay WhatsApp.
Người dùng có thể gửi nhạc cho bạn bè từng tương tác qua playlist, Jams hay gói Family.
Người dùng có thể gửi nhạc cho bạn bè từng tương tác qua playlist, Jams hay gói Family.
Khi chia sẻ, người nhận có thể phản hồi bằng emoji, văn bản hoặc gửi lại nội dung Spotify.
Khi chia sẻ, người nhận có thể phản hồi bằng emoji, văn bản hoặc gửi lại nội dung Spotify.
Tất cả cuộc trò chuyện đều được mã hóa và có công nghệ phát hiện nội dung vi phạm.
Tất cả cuộc trò chuyện đều được mã hóa và có công nghệ phát hiện nội dung vi phạm.
Spotify khẳng định tính năng này bổ sung trải nghiệm xã hội, không thay thế ứng dụng chat khác.
Spotify khẳng định tính năng này bổ sung trải nghiệm xã hội, không thay thế ứng dụng chat khác.
Thiên Trang (TH)
