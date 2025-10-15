Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sức khoẻ 360

Địa chỉ vàng: Bệnh viện điều trị bệnh Whitmore tại Hà Nội

Việc phát hiện bệnh Whitmore sớm rất quan trọng trong lộ trình, phác đồ điều trị, giảm thiểu nguy cơ tử vong.

Thúy Nga

PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Việt Nam là vùng dịch tễ lưu hành Whitmore. Bệnh có diễn biến đa dạng, phức tạp, dễ bỏ sót, chính vì vậy bệnh nhân có thể tử vong do viêm phổi, nhiễm trùng máu và sốc nhiễm khuẩn...

anh-4-1-1.jpg
Chăm sóc bệnh nhân Whitmore tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh BVCC

Các bệnh viện điều trị bệnh Whitmore tại Hà Nội gồm:

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: Thôn Bầu, Đông Anh, Hà Nội.

Bệnh viện Nhi Trung ương: Số 18, ngõ 879, đường La Thành, phường Láng, Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

#Chẩn đoán sớm bệnh Whitmore #Điều trị bệnh Whitmore tại Hà Nội #Vai trò của các bệnh viện trong điều trị #Nguy cơ tử vong do Whitmore #Tình hình dịch bệnh Whitmore ở Việt Nam

Bài liên quan

Sống Khỏe

Điều trị thành công ca bệnh whitmore nguy hiểm ở trẻ 4 tuổi

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa điều trị thành công ca bệnh whitmore nguy hiểm ở trẻ 4 tuổi. 

Mới đây, Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi D.A.K. (4 tuổi, ở phường Tân Mai, Nghệ An) mắc bệnh whitmore, còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”.

Theo gia đình, khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, trẻ sốt cao theo cơn, kèm sưng đau vùng mang tai phải. Dù được điều trị tại nhà và sau đó tại trung tâm y tế nhưng tình trạng không cải thiện. Trẻ được chuyển tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng sốt cao kéo dài, sưng đau dữ dội vùng mang tai phải.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đàn ông ở Hà Nội phát hiện mắc whitmore sau hơn 2 tháng sốt cao

Một người đàn ông ở Hà Nội được chẩn đoán mắc bệnh whitmore sau khi nhập viện với các triệu chứng sốt cao liên tục kéo dài hơn hai tháng.

Bệnh viện Bắc Thăng Long (Hà Nội) vừa tiếp nhận điều trị thành công cho một nam bệnh nhân với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do bệnh whitmore, hay còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”, vi khuẩn này có thể gây hoại tử và phá hủy mô trong cơ thể

Bệnh nhân nam N.V.Q. (60 tuổi, xã Sóc Sơn, Hà Nội), có tiền sử lạm dụng rượu, xơ gan. Cách ngày vào cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long 2 tháng, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt cao, mệt mỏi về chiều. Bệnh nhân tự uống thuốc hạ sốt thấy đỡ hơn, sau đó thỉnh thoảng sốt lại 2 - 3 ngày rồi lại tự hết sốt, kèm theo mệt mỏi, chán ăn, gầy sút cân (khoảng 7,5 kg/2 tháng). Bệnh nhân đã đi khám tại một số bệnh viện tuyến trung ương và được chẩn đoán viêm trào ngược dạ dày, tăng men gan, kê đơn thuốc điều trị tại nhà.

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Người đàn ông lái máy xúc nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng vì... Whitmore

Bệnh Whitmore hiện chưa có vắc-xin phòng ngừa, vì vậy biện pháp phòng ngừa chính là tránh tiếp xúc trực tiếp với đất và nguồn nước bị nhiễm khuẩn. Không tắm gội, bơi, ngụp lặn ở các ao, hồ, sông tại nơi bị ô nhiễm.

Lọc máu liên tục vẫn diễn biến nguy kịch

Khoảng ba tuần trước khi nhập viện, xuất hiện triệu chứng sốt kéo dài, kèm theo đau mỏi cơ thể, anh L.S.H, 36 tuổi ở Thanh Hóa đã tự mua và dùng thuốc hạ sốt tại nhà 10 ngày nhưng không đỡ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới