Địa chỉ vàng: Bệnh viện điều trị bệnh Whitmore tại Hà Nội

Việc phát hiện bệnh Whitmore sớm rất quan trọng trong lộ trình, phác đồ điều trị, giảm thiểu nguy cơ tử vong.

PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Việt Nam là vùng dịch tễ lưu hành Whitmore. Bệnh có diễn biến đa dạng, phức tạp, dễ bỏ sót, chính vì vậy bệnh nhân có thể tử vong do viêm phổi, nhiễm trùng máu và sốc nhiễm khuẩn...

Chăm sóc bệnh nhân Whitmore tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh BVCC

Các bệnh viện điều trị bệnh Whitmore tại Hà Nội gồm:

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: Thôn Bầu, Đông Anh, Hà Nội.

Bệnh viện Nhi Trung ương: Số 18, ngõ 879, đường La Thành, phường Láng, Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.