Sony bắt tay TCL, biểu tượng Nhật gây tranh cãi

Sony bắt tay TCL, biểu tượng Nhật gây tranh cãi

Sony hợp tác TCL, nhường quyền kiểm soát mảng TV khiến người dùng tiếc nuối, đặt dấu hỏi lớn về tương lai thương hiệu Nhật huyền thoại.

Thiên Trang (TH)
Thông tin Sony hợp tác sâu với TCL và chấp nhận để đối tác Trung Quốc nắm 51% liên doanh đã tạo nên làn sóng tranh cãi, đặc biệt với người tiêu dùng Việt từng coi đây là biểu tượng chất lượng.
Thông tin Sony hợp tác sâu với TCL và chấp nhận để đối tác Trung Quốc nắm 51% liên doanh đã tạo nên làn sóng tranh cãi, đặc biệt với người tiêu dùng Việt từng coi đây là biểu tượng chất lượng.
Liên doanh mới mang tên Bravia Inc. dự kiến vận hành từ năm 2027 sẽ tiếp quản toàn bộ mảng thiết bị giải trí gia đình, từ TV Bravia, hệ thống âm thanh đến máy chiếu, đồng nghĩa với việc Sony không còn toàn quyền kiểm soát lĩnh vực từng làm nên tên tuổi.
Liên doanh mới mang tên Bravia Inc. dự kiến vận hành từ năm 2027 sẽ tiếp quản toàn bộ mảng thiết bị giải trí gia đình, từ TV Bravia, hệ thống âm thanh đến máy chiếu, đồng nghĩa với việc Sony không còn toàn quyền kiểm soát lĩnh vực từng làm nên tên tuổi.
Dù bị gọi là “bán mình”, giới phân tích cho rằng đây thực chất là bước tái cấu trúc chiến lược khi Sony vẫn giữ 49% cổ phần và tiếp tục kiểm soát thương hiệu cùng công nghệ xử lý hình ảnh cốt lõi.
Dù bị gọi là “bán mình”, giới phân tích cho rằng đây thực chất là bước tái cấu trúc chiến lược khi Sony vẫn giữ 49% cổ phần và tiếp tục kiểm soát thương hiệu cùng công nghệ xử lý hình ảnh cốt lõi.
Quyết định này càng gây tiếc nuối khi nhìn lại lịch sử lẫy lừng của Sony, từ TV bán dẫn đầu tiên năm 1960, công nghệ Trinitron đoạt giải Emmy, cho đến Walkman – thiết bị từng thay đổi cách con người thưởng thức âm nhạc toàn cầu.
Quyết định này càng gây tiếc nuối khi nhìn lại lịch sử lẫy lừng của Sony, từ TV bán dẫn đầu tiên năm 1960, công nghệ Trinitron đoạt giải Emmy, cho đến Walkman – thiết bị từng thay đổi cách con người thưởng thức âm nhạc toàn cầu.
Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang là áp lực cạnh tranh khốc liệt khi Sony không tự chủ được tấm nền – linh kiện quan trọng nhất của TV hiện đại – và phải phụ thuộc vào chính các đối thủ như Samsung, LG hay TCL.
Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang là áp lực cạnh tranh khốc liệt khi Sony không tự chủ được tấm nền – linh kiện quan trọng nhất của TV hiện đại – và phải phụ thuộc vào chính các đối thủ như Samsung, LG hay TCL.
Trong khi đó, các hãng Trung Quốc như TCL lại theo đuổi mô hình tích hợp chuỗi cung ứng, sở hữu nhà máy sản xuất tấm nền quy mô lớn, giúp tối ưu chi phí và tung ra sản phẩm giá cạnh tranh hơn rất nhiều.
Trong khi đó, các hãng Trung Quốc như TCL lại theo đuổi mô hình tích hợp chuỗi cung ứng, sở hữu nhà máy sản xuất tấm nền quy mô lớn, giúp tối ưu chi phí và tung ra sản phẩm giá cạnh tranh hơn rất nhiều.
Thị phần TV toàn cầu của Sony vì thế liên tục suy giảm, xuống dưới 2%, khiến mảng kinh doanh này trở thành gánh nặng tài chính và buộc hãng phải chuyển hướng sang mô hình “tài sản nhẹ”, tập trung vào mảng lợi nhuận cao như cảm biến hình ảnh hay hệ sinh thái PlayStation.
Thị phần TV toàn cầu của Sony vì thế liên tục suy giảm, xuống dưới 2%, khiến mảng kinh doanh này trở thành gánh nặng tài chính và buộc hãng phải chuyển hướng sang mô hình “tài sản nhẹ”, tập trung vào mảng lợi nhuận cao như cảm biến hình ảnh hay hệ sinh thái PlayStation.
Dù vậy, rủi ro lớn nhất của thương vụ vẫn là nguy cơ xói mòn giá trị thương hiệu, bởi nếu chất lượng sản phẩm không còn giữ được “chất Sony”, liên doanh mới có thể khiến một tượng đài công nghệ dần đánh mất niềm tin đã xây dựng suốt nhiều thập kỷ.
Dù vậy, rủi ro lớn nhất của thương vụ vẫn là nguy cơ xói mòn giá trị thương hiệu, bởi nếu chất lượng sản phẩm không còn giữ được “chất Sony”, liên doanh mới có thể khiến một tượng đài công nghệ dần đánh mất niềm tin đã xây dựng suốt nhiều thập kỷ.
Thiên Trang (TH)
