Mua TV 2026 thiếu tính năng này dễ “hối hận”

Không phải cứ TV đắt tiền từ LG, Samsung hay Sony là tốt, người dùng năm 2026 cần đặc biệt chú ý những công nghệ cốt lõi này để tránh mua nhầm.

Năm 2026, việc chọn mua TV không còn đơn giản là nhìn vào thương hiệu như Samsung, LG hay Sony, mà quan trọng hơn là thiết bị có sở hữu những công nghệ cốt lõi hay không.
Một trong những tính năng quan trọng nhưng thường bị bỏ qua là công nghệ chống lưu ảnh (burn-in) thông qua Pixel Shift hoặc Panel Refresh, giúp kéo dài tuổi thọ màn hình, đặc biệt với TV OLED.
Cơ chế dịch chuyển điểm ảnh hoạt động âm thầm, liên tục thay đổi vị trí hiển thị để tránh hiện tượng “bóng mờ” từ các hình ảnh tĩnh như logo hay giao diện game.
Bên cạnh đó, công nghệ đèn nền như Mini LED hoặc RGB LED cũng đóng vai trò quan trọng, mang lại độ sáng cao, kiểm soát vùng tối tốt và cải thiện độ chính xác màu sắc.
Nếu không đủ ngân sách cho OLED, các dòng TV Mini LED hoặc RGB LED được xem là lựa chọn hợp lý khi vẫn đảm bảo trải nghiệm hình ảnh gần tiệm cận.
Một yếu tố khác ngày càng được quan tâm là màn hình chống chói (glare-free), giúp hiển thị rõ ràng trong môi trường nhiều ánh sáng và hạn chế phản chiếu gây khó chịu.
Ngoài hình ảnh, hệ thống âm thanh cũng cần được chú ý với cổng HDMI eARC, cho phép truyền tải âm thanh chất lượng cao đến loa ngoài mà không cần dây kết nối phức tạp.
Cuối cùng, một hệ điều hành Smart TV trực quan như webOS hay Google TV sẽ giúp trải nghiệm sử dụng mượt mà hơn, biến chiếc TV không chỉ là thiết bị giải trí mà còn là trung tâm điều khiển thông minh trong gia đình.
