Sony lỗ 800 triệu USD vẫn quyết cứu game Marathon

Dù Bungie khiến Sony thiệt hại gần 800 triệu USD, hãng vẫn không khai tử Marathon nhờ điểm số cao và lượng người chơi trung thành.

Thiên Trang (TH)
Sony vừa gây chú ý khi thừa nhận khoản lỗ gần 800 triệu USD liên quan tới Bungie, nhưng vẫn tuyên bố tiếp tục đầu tư cho tựa game Marathon thay vì cắt lỗ như nhiều hãng game lớn từng làm trong vài năm qua.
Trong báo cáo tài chính mới nhất, Sony cho biết danh mục trò chơi của Bungie không đạt kỳ vọng ban đầu, buộc công ty phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và xóa sổ gần như toàn bộ giá trị tài sản cố định liên quan đến studio nổi tiếng đứng sau loạt game Destiny.
Dù vậy, Marathon lại không bị xem là thất bại hoàn toàn khi tựa game này nhận được phản hồi khá tích cực từ cộng đồng game thủ với 82 điểm trên Metacritic cùng hơn 90% đánh giá tốt trên nền tảng Steam, trở thành điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh tài chính ảm đạm của Bungie.
Theo lãnh đạo Sony, dữ liệu nội bộ cho thấy tỷ lệ người chơi quay lại Marathon vẫn ở mức cao, chứng minh trò chơi vẫn có sức hút nhất định và còn tiềm năng phát triển nếu tiếp tục được đầu tư nội dung cũng như cải thiện trải nghiệm vận hành lâu dài.
Sony cho biết kế hoạch sắp tới sẽ tập trung vào việc bổ sung bản cập nhật mới, mở rộng cộng đồng người chơi và nâng cấp hệ thống dịch vụ nhằm giữ chân nhóm game thủ trung thành, thay vì vội vàng đóng cửa dự án như nhiều game online thất bại khác trên thị trường.
Song song với Marathon, Sony cũng đang đặt cược lớn vào hai bom tấn khác là Saros và Marvel's Wolverine nhằm thúc đẩy doanh thu mảng PlayStation trong năm tài chính 2026, đặc biệt khi ngành game toàn cầu ngày càng cạnh tranh khốc liệt.
Việc Sony tiếp tục giữ Marathon được xem là quyết định khá táo bạo trong bối cảnh nhiều hãng game lớn gần đây sẵn sàng hủy dự án hoặc sa thải hàng nghìn nhân viên để giảm áp lực tài chính sau giai đoạn bùng nổ hậu đại dịch COVID-19.
Nếu Marathon thất bại trong tương lai, Bungie nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với các đợt cắt giảm nhân sự nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ đánh mất vị thế của một trong những studio game lâu đời và nổi tiếng nhất ngành công nghiệp trò chơi điện tử hiện đại.
