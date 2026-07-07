Sony khai tử đĩa game vật lý PlayStation, chuyển toàn bộ sang nền tảng số

Tập đoàn Sony vừa chính thức thông báo sẽ ngừng sản xuất và phát hành đĩa vật lý đối với tất cả các tựa game PlayStation mới kể từ tháng 1/2028. Quyết định này đánh dấu bước chuyển hoàn toàn sang hình thức phân phối kỹ thuật số, trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên mua và tải game trực tuyến.

Theo Sony, các tựa game PlayStation phát hành sau thời điểm trên sẽ chỉ được phân phối thông qua cửa hàng trực tuyến PlayStation Store hoặc dưới dạng mã kích hoạt kỹ thuật số tại các đại lý bán lẻ. Quy định này không áp dụng với những trò chơi đã phát hành hoặc đã có kế hoạch phát hành đĩa trước thời điểm tháng 1/2028.

Số liệu của Sony cho thấy xu hướng chuyển dịch sang nền tảng số đã diễn ra trong nhiều năm. Trong năm tài chính 2025, doanh số tải game kỹ thuật số chiếm khoảng 80% tổng doanh thu của mảng phần mềm trò chơi đóng gói, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong thói quen mua sắm của cộng đồng game thủ.

Sony khai tử đĩa game vật lý trên PlayStation từ tháng 1/2028 (Ảnh: Francois Greuez/Sipa/Shutterstock)

Theo các chuyên gia, việc từ bỏ đĩa vật lý sẽ giúp Sony cắt giảm chi phí sản xuất, lưu kho và phân phối, đồng thời cải thiện biên lợi nhuận.

Ông Joost van Dreunen, Giáo sư chuyên ngành trò chơi điện tử tại Trường Kinh doanh Stern (Đại học New York), nhận định: "Việc loại bỏ đĩa vật lý giúp tối ưu hóa biên lợi nhuận cho doanh nghiệp, nhưng điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ đòi hỏi dung lượng lưu trữ lớn hơn trên thiết bị - một yếu tố vốn cũng đang ngày càng trở nên đắt đỏ".

Bên cạnh việc chuyển sang phân phối hoàn toàn bằng kỹ thuật số, Sony cũng công bố kế hoạch đóng cửa PlayStation Store trên các hệ máy đời cũ, gồm PS3 và PS Vita.

Theo hãng, quá trình này sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu tại một số thị trường trong năm nay trước khi áp dụng trên phạm vi toàn cầu vào năm 2027.

Sony cho biết các hệ máy có tuổi đời từ 15-20 năm như PS3 và PS Vita không còn đáp ứng được các yêu cầu về nâng cấp hạ tầng, đặc biệt là những tiêu chuẩn bảo mật đối với hệ thống thanh toán trên mạng lưới PlayStation Network.

Sau khi PlayStation Store ngừng hoạt động trên các thiết bị này, người dùng sẽ không thể mua thêm trò chơi hoặc các nội dung mới. Tuy nhiên, những game và nội dung đã mua trước đó vẫn có thể tiếp tục tải xuống trong thời gian tới.

Theo lộ trình được Sony công bố, cửa hàng PlayStation Store trên PS3 sẽ đóng cửa tại Mexico, Honduras và Nicaragua từ tháng 8 tới, trước khi mở rộng sang các thị trường khác ở khu vực Mỹ Latinh và Trung Đông vào cuối năm.

Đối với các thị trường còn lại, PlayStation Store trên cả PS3 và PS Vita dự kiến sẽ chính thức ngừng hoạt động từ tháng 7/2027.

Động thái của Sony được xem là bước đi tiếp theo trong quá trình số hóa ngành công nghiệp game toàn cầu. Khi tỷ lệ mua game trực tuyến ngày càng tăng, nhiều chuyên gia dự báo mô hình phân phối kỹ thuật số sẽ dần thay thế hoàn toàn đĩa vật lý trong những năm tới, dù vẫn còn một bộ phận người dùng và giới sưu tầm mong muốn duy trì các phiên bản vật lý.