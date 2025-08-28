Hà Nội

Ohsusu tái xuất sau 4 năm khiến fan ngây ngất nhan sắc

Số hóa

Ohsusu tái xuất sau 4 năm khiến fan ngây ngất nhan sắc

Nữ streamer kỳ cựu Ohsusu bất ngờ trở lại sau hơn 4 năm vắng bóng, thần thái đỉnh cao cùng vóc dáng “không tuổi” khiến cộng đồng mạng bùng nổ.

Thiên Trang (TH)
Sau hơn 4 năm im ắng, nữ streamer đình đám Ohsusu bất ngờ tái xuất và gây sốt cộng đồng mạng.
Những hình ảnh mới nhất của cô nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ.
Sở hữu vóc dáng săn chắc, quyến rũ, cô vẫn giữ được phong độ như thuở đỉnh cao.
Nhan sắc sắc sảo, thần thái tự tin giúp Ohsusu được ví như “tượng tạc không tuổi”.
Người hâm mộ gọi cô là tượng đài của làng streamer Việt, khó ai thay thế được.
Màn comeback này khẳng định Ohsusu không chỉ là một cái tên, mà là một thương hiệu.
Dù cô thừa nhận còn chút bỡ ngỡ, nhưng tình cảm fan dành cho cô vẫn cuồng nhiệt.
Làn sóng ủng hộ bùng nổ chứng minh vị thế bất di bất dịch của “nữ hoàng streamer”.
