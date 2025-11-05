Bắt gặp trăn đất quý hiếm trên đường, người dân Quảng Trị lập tức báo

Một người đàn ông ở Quảng Trị bắt được một con trăn đất bò qua đường rồi giao nộp cho cơ quan chức năng. Đây là loài loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.