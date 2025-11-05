Bắt gặp trăn đất quý hiếm trên đường, người dân Quảng Trị lập tức báo

Một người đàn ông ở Quảng Trị bắt được một con trăn đất bò qua đường rồi giao nộp cho cơ quan chức năng. Đây là loài loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Ẩn mình giữa núi rừng Sơn La, Phu Sa Phìn mê hoặc du khách với rừng rêu cổ thụ huyền ảo, nơi từng bước chân đều như lạc vào chốn mộng giữa đại ngàn Tây Bắc.
Tử vi dự đoán, trong tháng 11 có 3 con giáp thu hút tài lộc, giàu có sung túc, cuộc sống ngày càng viên mãn.
Mang dáng hình độc đáo tựa như một con rùa, cây bằng lăng đặt trong chiếc chậu đường kính 2,8m, cao 1,4m, tích hợp hệ thống xoay tự động.
Ẩn mình giữa núi rừng Sơn La, Phu Sa Phìn mê hoặc du khách với rừng rêu cổ thụ huyền ảo, nơi từng bước chân đều như lạc vào chốn mộng giữa đại ngàn Tây Bắc.
Ánh Viên được khen có vẻ đẹp không thua kém hoa, á hậu chỉ với một số thay đổi nhỏ trên gương mặt sau 3 năm giải nghệ.
Diễn viên Bella Mai chia sẻ hình ảnh bên doanh nhân Bửu Lộc trong bữa tiệc lãng mạn mừng tuổi mới.
Thông qua phiên bản ý tưởng Toyota Hiace Concept, hãng xe Nhật đã giới thiệu trước thế hệ xe van Hiace tiếp theo với màn hình hiển thị toàn chiều rộng.
Rosé mới đây lựa chọn váy ngủ lên sân khấu dù ồn ào ở Paris Fashion Week vừa lắng xuống không lâu.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi suy nghĩ sâu sắc, có thể đưa được giao trọng trách mới và tài vận khá tốt.
Nằm giữa khu phố cổ vốn chật hẹp nhưng căn nhà của NSƯT Xuân Hinh vẫn sở hữu không gian khá rộng rãi, có góc sân rợp bóng cây xanh.
Vào thời Trung cổ, nhiều phiên tòa xét xử một người có tội hay vô tội bằng cách trải qua các thử thách liên quan đến nước, lửa hoặc kim loại đang cháy.
Là một trong những hiện tượng "dao kéo" chấn động nhất cách đây 10 năm, hot girl thẩm mỹ Vũ Thanh Quỳnh bày tỏ sự trân trọng với quá khứ của bản thân.
Trịnh Mỹ Anh gây ấn tượng ở phần thi mặt mộc, dự án môi trường theo nhóm ở cuộc thi Miss Earth 2025.
Mới đây, Tóc Tiên một lần nữa khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải loạt ảnh khoe sắc vóc gợi cảm cùng thần thái cuốn hút.
Các nhà khoa học tìm ra nguyên nhân khiến hơn 5 tỷ con sao biển chết hàng loạt ở vùng biển Bắc Mỹ trong hơn 1 thập kỷ qua và ghi nhận sự hồi sinh của chúng.
Một bàn thờ hơn 1.800 năm tuổi có vòng hoa chiến thắng, binh lính và biểu ngữ lạ được tìm thấy giúp hé lộ nhiều thông tin khảo cổ thú vị.
Mùa thu Bắc Kinh khoác lên thủ đô Trung Quốc chiếc áo vàng rực rỡ của lá ngân hạnh, khiến nơi đây trở thành điểm hẹn lãng mạn và quyến rũ bậc nhất châu Á.
Nếu bạn đang cố gắng tìm kiếm một quán phở thật tên 'phở anh Hai' ở số 10 Đan Phượng, Hà Nội để thưởng thức, thì xin chúc mừng... bạn đã bị 'lừa' rồi!
Rachel Phan tên thật Phan Nguyễn Ngọc Trâm Anh. Cô nàng được biết đến là bạn gái hiện tại của Michael Trương "mỹ nam Đảo Thiên Đường".
Hương Giang và Isabella Zabaneh - đại diện Belize tham gia Miss Universe 2025. Mới đây, Isabella hết lời khen ngợi đại diện Việt Nam.
Sau khi sát hại dã man cô gái, dìm xác dưới suối, đối tượng nghiện ma túy một mực đổ hết tội cho người anh trai đã cưu mang mình.