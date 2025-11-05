Hà Nội

Bắt gặp trăn đất quý hiếm trên đường, người dân Quảng Trị lập tức báo

Giải mã

Bắt gặp trăn đất quý hiếm trên đường, người dân Quảng Trị lập tức báo

Một người đàn ông ở Quảng Trị bắt được một con trăn đất bò qua đường rồi giao nộp cho cơ quan chức năng. Đây là loài loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Vào ngày 3/11, Công an xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị thông tin đơn vị phối hợp với Hạt kiểm lâm Quảng Trạch và Phòng Kinh tế xã tiếp nhận một cá thể trăn đất do người dân địa phương tự nguyện giao nộp. Ảnh: Người lao động.
Cá thể trăn đất dài khoảng 1m, nặng khoảng 1,5 kg và có sức khỏe ổn định. Người giao nộp là anh Đoàn Tiến Dũng (SN 1992, trú thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn). Theo lời kể của anh Dũng, vào tối 2/11, trên đường đi làm về, anh phát hiện và bắt được một con trăn bò gần khu vực dân cư. Ảnh: Người lao động.
Nghi là động vật quý hiếm nên anh Dũng đã nhanh chóng liên hệ Công an xã để bàn giao con vật trên cho cơ quan chức năng. Ảnh: Wikipedia.
Sau khi tiếp nhận cá thể trăn đất do anh Dũng giao nộp, lực lượng kiểm lâm đã kiểm tra xác định đây là loài động vật quý hiếm. Lực lượng kiểm lâm đã tiến hành thả cá thể trăn về môi trường tự nhiên theo đúng quy định. Ảnh: Wayne Fidler.
Trăn đất có tên khoa học là Python bivittatus. Theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trăn đất là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB, bị hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Ảnh: Eoghan Irwin.
Loài trăn đất nằm trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm động vật nghiêm cấm khai thác và sử dụng. Ảnh: Riajul Karim.
Là một trong những loài trăn phân bố ở Việt Nam, trăn đất khi trưởng thành có thể đạt chiều dài trung bình 4 - 6m và nặng hơn 100 kg. Ảnh: Vijay Anand Ismavel.
Đặc điểm nổi bật của trăn đất gồm: đầu dài, nhỏ, màu nâu xám. Mặt trên đầu có hoa văn hình mũi mác di từ cổ, mũi nhọn hướng về phía đầu mõm. Ảnh: Scott Trageser.
Tại đồng bằng Nam Bộ, trăn đất thường sống ở những nơi đầm lầy, rừng tràm, rừng sú vẹt ngập nước, đôi khi xâm nhập cả vào những khu vực có vườn cây. Vào mùa Đông ở miền Bắc, loài trăn đất thường ở trong hang hốc và chủ yếu đi kiếm mồi vào ban đêm. Vào mùa Hè chúng thích ngâm mình trong nước. Ảnh: Tommy.
Thức ăn của trăn đất chủ yếu gồm: gặm nhấm, hươu nai, chim, ếch nhái và bò sát. Ảnh: Scott Trageser.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
