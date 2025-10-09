Hà Nội

Sinh vật hai đầu bí ẩn trong bức tranh tường cổ

Kho tri thức

Sinh vật hai đầu bí ẩn trong bức tranh tường cổ

Bức tranh tường cổ xưa khắc họa sinh vật hai mặt bí ẩn và siêu nhiên ở Peru khiến các nhà khoa học xôn xao giải mã.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Khi tiến hành khai quật tại khu di chỉ khảo cổ Pañamarca ở Peru, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Khoa học &amp; Tự nhiên Denver bất ngờ tìm thấy một quần thể di tích lạ. Ảnh: @Bảo tàng Khoa học &amp; Tự nhiên Denver.
Đó là một số bức tranh tường cổ, chúng được khắc họa vào khoảng năm 550-800 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Khoa học &amp; Tự nhiên Denver.
Trong đó có một bức tranh tường cổ khắc họa một sinh vật hai mặt bí ẩn, cùng các sinh vật siêu nhiên khó hiểu khác. Ảnh: @Bảo tàng Khoa học &amp; Tự nhiên Denver.
Các bức tranh tường cổ này đóng vai trò quan trọng trong tín ngưỡng của tổ tiên người người Moche cổ xưa. Ảnh: @Bảo tàng Khoa học &amp; Tự nhiên Denver.
Việc nghiên cứu chúng hy vọng sẽ cung cấp manh mối quan trọng để hiểu rõ hơn về các nghi lễ tôn giáo, đời sống chính trị và hệ thống phân cấp xã hội của người Moche tại Pañamarca. Ảnh: @Bảo tàng Khoa học &amp; Tự nhiên Denver.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#Sinh vật #tranh tường cổ #điêu khắc #nghệ thuật #nghi lễ

