Singapore siết an ninh nhập cảnh, du khách Việt cần lưu ý trước khi bay

Singapore - điểm đến quen thuộc của du khách Việt vừa áp dụng quy định nhập cảnh mới với mức độ kiểm soát an ninh chặt chẽ hơn, có hiệu lực từ ngày 30/1. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến hành khách mà còn buộc các hãng hàng không trên toàn thế giới phải tuân thủ nghiêm ngặt.

Ảnh KKDay

Theo Cơ quan Quản lý Nhập cư và Kiểm soát biên giới Singapore (ICA), từ thời điểm trên, các hãng bay sẽ không được phép cho hành khách lên máy bay đến Singapore nếu người đó không đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhập cảnh theo chính sách mới. Đây được xem là bước đi nhằm ngăn chặn sớm các trường hợp bị đánh giá là không đủ điều kiện hoặc “người nhập cư không mong muốn” ngay từ trước khi đặt chân đến quốc đảo này.

Khác với quy trình trước đây khi hành khách chỉ bị từ chối sau khi đến cửa khẩu Singapore hiện áp dụng biện pháp sàng lọc ngay từ khâu trước chuyến bay. Cụ thể, tất cả du khách bắt buộc phải hoàn thành thẻ nhập cảnh điện tử trong vòng ba ngày trước ngày dự kiến đến Singapore. Dữ liệu từ thẻ nhập cảnh sẽ được ICA đối chiếu với danh sách hành khách do hãng hàng không cung cấp để tiến hành đánh giá.

Ảnh Internet

Trong trường hợp phát hiện hành khách không đủ điều kiện nhập cảnh, ICA sẽ thông báo trực tiếp cho hãng hàng không và yêu cầu từ chối vận chuyển. Những hành khách bị cấm lên máy bay muốn tiếp tục kế hoạch đến Singapore phải liên hệ trước với ICA thông qua trang Facebook chính thức của cơ quan này để xin phép nhập cảnh, trước khi đặt vé mới.

Giới chức Singapore cũng đưa ra cảnh báo mạnh tay đối với các hãng bay không tuân thủ chỉ thị. Theo đó, hãng vi phạm có thể đối mặt với mức phạt lên tới hơn 2 tỉ đồng, thậm chí phạt tù tối đa sáu tháng đối với cá nhân chịu trách nhiệm.

Quy định mới được nhận định có thể khiến một bộ phận du khách lo lắng, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia bị xếp vào nhóm rủi ro hoặc những hành khách chưa quen với quy trình nhập cảnh điện tử. Tuy nhiên, giới chuyên gia du lịch cho rằng nếu chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và thực hiện đúng hướng dẫn, chuyến đi vẫn diễn ra thuận lợi.

Ảnh dulichlive

Lời khuyên dành cho du khách Việt là cần chủ động kiểm tra kỹ các yêu cầu nhập cảnh mới nhất của Singapore, đặc biệt là nộp thẻ nhập cảnh điện tử đúng thời hạn, theo dõi thông báo từ hãng hàng không và cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng. Việc chuẩn bị sớm không chỉ giúp tránh rắc rối tại sân bay mà còn đảm bảo hành trình suôn sẻ.

Singapore hiện là một trong những thị trường du lịch quốc tế quan trọng của Việt Nam. Những năm gần đây, quốc đảo sư tử đón khoảng 400.000 lượt khách Việt mỗi năm, cho thấy sức hút bền bỉ của điểm đến này bất chấp các quy định ngày càng chặt chẽ.