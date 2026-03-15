Khám phá tàn tích kinh đô hơn 2.000 năm tuổi

Ẩn sâu bên dưới đô thị hiện đại, một kinh đô cổ xưa hiện ra chứa nhiều sự thật khảo cổ gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo chinadaily)
Bị chôn vùi hàng thế kỷ dưới lòng đất của thành phố Thạch Gia Trang hiện đại, thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, kinh đô tráng lệ của một vương quốc cổ đại đã được hé lộ với thế giới. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Bắc.
Theo đó, phát hiện khảo cổ quan trọng tại khu di tích thành phố Thạch Gia Trang đã hé lộ những tàn tích được bảo tồn tốt của một thành phố từ thời nhà Hán (khoảng năm 206 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Bắc.
Việc tìm thấy tàn tích này mang đến cái nhìn chưa từng có về đời sống đô thị và cấu trúc chính trị của một quốc gia chư hầu có niên đại hơn 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Bắc.
"Lần đầu tiên, chúng ta có được bức tranh rõ nét về tàn tích kinh đô Trấn Định", ông Zhang Wenrui, người đứng đầu Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Bắc, cho biết. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Bắc.
Địa điểm này không chỉ là trung tâm hành chính duy nhất được khảo sát kỹ lưỡng và bố trí rõ ràng của một vương quốc chư hầu thời nhà Hán ở Hà Bắc, mà còn là một ví dụ hiếm hoi được khai quật một cách có hệ thống về kinh đô của một vương quốc thời nhà Hán ở miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Bắc.
Các chuyên gia tìm thấy tàn tích nền móng của một quần thể cung điện đồ sộ. Có kích thước 125 mét theo hướng Đông - Tây và 23 mét theo hướng Bắc - Nam, công trình này có các nền đất nén, sàn lát gạch, hành lang và hệ thống thoát nước, phản ánh quy hoạch đô thị tinh xảo. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Bắc.
Tình trạng bảo tồn đặc biệt tốt, các nền móng cung điện quy mô lớn này và bố cục có trật tự của toàn bộ quần thể cung điện mang lại giá trị học thuật to lớn cho việc nghiên cứu quy hoạch đô thị, kiến ​​trúc và hệ thống xây dựng của Trung Quốc cổ đại. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Bắc.
Bên ngoài cung điện, cuộc khảo sát đã lập bản đồ cấu trúc tổng thể của thành phố cổ, hé lộ một mạng lưới đường sá chằng chịt chia không gian đô thị thành các khu vực bao gồm khu dân cư, xưởng gốm sứ và xưởng đúc kim loại. Hai nghĩa trang lớn cũng được tìm thấy bên ngoài tường thành. Phát hiện này lấp đầy khoảng trống trong lịch sử phát triển đô thị thời kỳ đầu của Thạch Gia Trang. Ảnh: @Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Bắc.
Bảng màu Thời kỳ Đồ Đá Mới

Gần đây, tại địa điểm khảo cổ làng Sơn Tây (Trung Quốc), có một số phát hiện mới bao gồm cả bảng pha màu Thời kỳ Đồ Đá Mới, tiết lộ nhiều sự thật thú vị.